Минюст прокомментировал требования ЕСПЧ освободить Навального

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) с требованием освободить блогера Алексея Навального является вмешательством в дела России и российских судов. Об этом в среду, 17 февраля, сообщил журналистам Министр юстиции России Константин Чуйченко.

По его словам, полученное требование ЕСПЧ об освобождении блогера беспрецедентно.

«Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства. Во-вторых, это требование является необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение», — заявил министр.

Третья причина заключается в неисполнимости требования, так как в соответствии с российским законодательством правовые основания для освобождения данного лица из-под стражи отсутствуют.

Чуйченко также отметил, что данное решение ЕСПЧ может заметно осложнить восстановление отношений с институтами Совета Европы.

«Исполнение данного решения ЕСПЧ явилось бы ни чем иным, как проявлением избирательного подхода, что противоречит коренному принципу деятельности Европейского суда по правам человека, а именно обеспечению верховенства закона», — заключил министр.

Ранее, в этот день, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в качестве обеспечительной меры попросил Москву немедленно освободить блогера Алексея Навального из-под стражи. Решение ЕСПЧ опубликовано в блоге Навального.

Известно, что Навальный вернулся из Германии в РФ 17 января, после чего был задержан в московском аэропорту Шереметьево. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок на реальный в 3,5 года колонии общего режима по делу компании «Ив Роше». С учетом срока, проведенного под домашним арестом, он пробудет в колонии 2 года 8 месяцев. Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока.

Европейский суд не является высшей инстанцией по отношению к судебной системе государства и не может отменять решение, вынесенное органом государственной власти или национальным судом. Кроме того, инстанция не имеет права давать указаний законодателю и осуществлять контроль национального законодательства или судебной практики. Также Европейский суд не может дать распоряжение о принятии мер, которые повлекут за собой юридические последствия.

16 февраля пресс-служба ЕСПЧ заявила, что суд признал нарушенным право на справедливый суд в отношении основателя журнала «Русский образ» Никиты Тихонова и активистки организации «Русский вердикт» Евгении Хасис, которые были осуждены за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Шесть из семи судей постановили, что присяжные, которые вынесли приговор, якобы не были беспристрастны, поэтому ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод была нарушена.

Маркелов и Бабурова были застрелены в Москве в 2009 году на улице Пречистенка сразу после пресс-конференции адвоката.