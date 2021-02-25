Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Суд заочно арестовал собственника сети ресторанов «Тарас Бульба»
Мир
Пашинян отказался провести внеочередные выборы в парламент Армении
Наука
Экипаж МКС временно заделал возможную трещину в российском модуле
Мир
Индонезийский вулкан выбросил столб пепла на высоту 1500 м
Экономика
Россияне стали чаще брать займы «до зарплаты»
Мир
Гватемала зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»
Общество
Более 100 тыс. человек проголосовали за установку памятника на Лубянке
Мир
Трое рабочих погибли при взрыве на предприятии в Сингапуре
Спорт
Лыжник Большунов стал четвертым в спринте на ЧМ в Германии

Адвокат сообщил об этапировании Навального из СИЗО-1

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Блогера Алексея Навального этапировали из СИЗО-1 ФСИН РФ «Матросская Тишина». Об этом сообщил его адвокат Вадим Кобзев в четверг, 25 февраля.

По совокупности выступлений: чем закончились суды над Навальным
По иску о клевете он признан виновным, а по делу «Ив Роше» приговор оставлен почти без изменений

«Алексей Навальный этапирован из СИЗО-1 ФСИН России», — написал он в Twitter.

Других подробностей адвокат не привел.

Ранее, 20 февраля, Мосгорсуд признал законным решение о замене условного срока реальным блогеру Алексею Навальному по делу «Ив Роше».

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок на реальный в 3,5 года колонии общего режима по делу компании «Ив Роше». Причиной стали многократные нарушения испытательного срока. Прежнее решение по делу «Ив Роше» суд оставил в силе, при этом 1,5 месяца домашнего ареста были зачтены Навальному в срок заключения.

17 февраля ЕСПЧ в качестве обеспечительной меры призвал Москву немедленно освободить блогера из-под стражи. В свою очередь, в Минюсте России исключили возможность освобождения блогера, которого осудили по делу о мошенничестве в отношении «Ив Роше», отметив, что это станет грубым вмешательствам в работу российских судов. Министр юстиции России Константин Чуйченко отметил, что полученное требование ЕСПЧ об освобождении Навального беспрецедентно.

20 февраля Минюст запросил Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) пересмотреть принятое решение по Навальному. В ведомстве считают, что решение ЕСПЧ было принято «без приведения какой-либо правовой аргументации и указания на факты, опровергающие доводы российской стороны и подтверждающие наличие реальной угрозы жизни и здоровью заявителя при нахождении в следственном изоляторе».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021