Адвокат сообщил об этапировании Навального из СИЗО-1

Блогера Алексея Навального этапировали из СИЗО-1 ФСИН РФ «Матросская Тишина». Об этом сообщил его адвокат Вадим Кобзев в четверг, 25 февраля.

«Алексей Навальный этапирован из СИЗО-1 ФСИН России», — написал он в Twitter.

Других подробностей адвокат не привел.

Ранее, 20 февраля, Мосгорсуд признал законным решение о замене условного срока реальным блогеру Алексею Навальному по делу «Ив Роше».

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок на реальный в 3,5 года колонии общего режима по делу компании «Ив Роше». Причиной стали многократные нарушения испытательного срока. Прежнее решение по делу «Ив Роше» суд оставил в силе, при этом 1,5 месяца домашнего ареста были зачтены Навальному в срок заключения.

17 февраля ЕСПЧ в качестве обеспечительной меры призвал Москву немедленно освободить блогера из-под стражи. В свою очередь, в Минюсте России исключили возможность освобождения блогера, которого осудили по делу о мошенничестве в отношении «Ив Роше», отметив, что это станет грубым вмешательствам в работу российских судов. Министр юстиции России Константин Чуйченко отметил, что полученное требование ЕСПЧ об освобождении Навального беспрецедентно.

20 февраля Минюст запросил Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) пересмотреть принятое решение по Навальному. В ведомстве считают, что решение ЕСПЧ было принято «без приведения какой-либо правовой аргументации и указания на факты, опровергающие доводы российской стороны и подтверждающие наличие реальной угрозы жизни и здоровью заявителя при нахождении в следственном изоляторе».