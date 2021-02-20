Суд оставил в силе решение о замене Навальному условного срока на реальный

Мосгорсуд признал законным решение о замене условного срока реальным блогеру Алексею Навальному по делу «Ив Роше».

«В соответствии со ст. 72 УК РФ, в срок лишения свободы зачтено время нахождения Навального под стражей и под домашним арестом», — было объявлено в суде решение по жалобам Навального и его защиты на замену условного срока реальным.

Под домашним арестом Навальный провел около 12 месяцев, еще месяц он находился в СИЗО. Таким образом, фактически он уже отбыл год из трех с половиной назначенных.

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок на реальный в 3,5 года колонии общего режима по делу компании «Ив Роше». Причиной стали многократные нарушения испытательного срока.

Прежнее решение по делу «Ив Роше» суд оставил в силе, при этом 1,5 месяца домашнего ареста были зачтены Навальному в срок заключения.

Заседание суда по апелляционным жалобам защитника блогера проходит 20 февраля в Бабушкинском суде.

В 14:00 мск продолжится рассмотрение уголовного дела против Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Блогер выступит с последним словом, после чего судья Вера Акимова вынесет приговор. Навального обвиняют в умышленном распространении сведений, порочащих честь и достоинство Артёменко. Во время первого заседания блогер отказался признать свою вину. Потерпевшего Навальный летом 2020 года назвал предателем, раскритиковав ролик, в котором ветеран поддержал голосование по внесению поправок к Конституции России.

Ранее стало известно, что к зданию суда приехало несколько машин с дипломатическими номерами. Отмечалось, что рядом со зданием суда замечены дипломаты Швеции и Финляндии. Навальный уже находился в здании суда. Его доставили туда около 8:00 мск из СИЗО «Матросская Тишина». Отмечается, что меры безопасности у здания были усилены правоохранительными органами.

17 февраля ЕСПЧ в качестве обеспечительной меры призвал Москву немедленно освободить блогера из-под стражи. В свою очередь, в Минюсте России исключили возможность освобождения блогера, которого осудили по делу о мошенничестве в отношении «Ив Роше», отметив, что это станет грубым вмешательствам в работу российских судов. Министр юстиции России Константин Чуйченко отметил, что полученное требование ЕСПЧ об освобождении Навального беспрецедентно.