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Иностранные дипломаты вновь прибыли на суд по делу Навального

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К Бабушкинскому районному суду Москвы, где в субботу пройдут два судебных заседания с участием блогера Алексея Навального, приехало несколько машин с дипломатическими номерами. Об этом 20 февраля сообщает корреспондент «Известий».

Отмечается, что рядом со зданием суда замечены дипломаты Швеции и Финляндии.

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Навальный уже находится в здании суда. Его доставили туда около 8:00 мск из СИЗО «Матросская Тишина». Отмечается, что меры безопасности у здания суда были усилены правоохранительными органами.

Первое судебное заседание по делу блогера начнется в 10:00 мск. На нем Мосгорсуд в формате выездного заседания рассмотрит апелляционную жалобу Навального на замену условного срока реальным по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше».

В 14:00 мск продолжится рассмотрение уголовного дела против Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. В субботу блогер выступит с последним словом, после чего судья Вера Акимова вынесет приговор.

В ходе предыдущих заседаний гособвинение попросило признать блогера виновным по делу о клевете. Защита Навального просила оправдать его по уголовному делу о клевете на ветерана.

Представители иностранных посольств и раньше посещали судебные процессы с участием Навального. Так, дипломатов замечали у суда 12 февраля, а 2 февраля на процессе о замене блогеру условного срока реальным присутствовали около 20 сотрудников посольств разных стран. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это можно расценить как попытку давления на суд.

Навального обвиняют в умышленном распространении сведений, порочащих честь и достоинство Артёменко. Во время первого заседания блогер отказался признать свою вину. Потерпевшего Навальный летом 2020 года назвал предателем, раскритиковав ролик, в котором ветеран поддержал голосование по внесению поправок в Конституцию России.

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