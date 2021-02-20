Навального доставили в Бабушкинский суд Москвы

Блогер Алексей Навальный был доставлен в Бабушкинский районный суд, где в субботу пройдут два судебных заседания с его участием. Об этом 20 февраля сообщает корреспондент «Известий».

Уточняется, что Навального доставили в суд в автозаке в сопровождении машин ДПС из СИЗО «Матросская Тишина». Меры безопасности у здания суда были усилены правоохранительными органами.

Первое судебное заседание по делу блогера начнется в 10:00 мск. На нем Мосгорсуд в формате выездного заседания рассмотрит апелляционную жалобу Навального на замену условного срока реальным по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше».

В 14:00 мск продолжится рассмотрение уголовного дела против Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. В субботу блогер выступит с последним словом, после чего судья Вера Акимова вынесет приговор.

В ходе предыдущих заседаний гособвинение попросило признать блогера виновным по делу о клевете. Гособвинитель отметила, что вместо извинений «подсудимый продолжил оскорблять Артёменко в ходе процесса». Прокурор попросила оштрафовать Навального на 950 тыс. рублей.

Защита Навального при этом 16 февраля просила оправдать его по уголовному делу о клевете на ветерана.

Навального обвиняют в умышленном распространении сведений, порочащих честь и достоинство Артёменко. Во время первого заседания блогер отказался признать свою вину. Потерпевшего Навальный летом 2020 года назвал предателем, раскритиковав ролик, в котором ветеран поддержал голосование по внесению поправок в Конституцию России.