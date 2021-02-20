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Минюст запросил ЕСПЧ о пересмотре решения по Навальному

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Министерство юстиции России запросило Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) пересмотреть принятое решение по блогеру Алексею Навальному. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник в ведомстве.

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В заявлении ведомства отмечается, что решение ЕСПЧ «принято без учета универсальных принципов открытости и правовой определенности судопроизводства, равенства и состязательности сторон, в отсутствие каких-либо доказательств нарушения его (Навального. — Ред.) прав в СИЗО, в том числе в отношении угрозы жизни и здоровью».

Также говорится о том, что своевременно предоставленная ведомством информация об условиях содержания Навального в СИЗО «оставлена ЕСПЧ без внимания, несмотря на отсутствие объективных возражений со стороны представителей».

В Минюсте считают, что решение ЕСПЧ было принято «без приведения какой-либо правовой аргументации и указания на факты, опровергающие доводы российской стороны и подтверждающие наличие реальной угрозы жизни и здоровью заявителя при нахождении в следственном изоляторе».

Подчеркивается, что сам Навальный в ходе проводимых открытых судебных разбирательств на национальном уровне ни разу не заявил о жалобах на условия его содержания в СИЗО.

Помимо этого, по словам источника, в Минюсте обратили внимание на то, что с 20 января по 20 февраля жалоба так и не была фактически подготовлена и подана в ЕСПЧ: первоначально предоставленный срок ее подготовки к 18 февраля был продлен по ходатайству представителя Навального, «якобы, из-за невозможности «конфиденциального общения» с доверителем». Таким образом, меры обеспечения фактически были приняты в отсутствие оформленной жалобы.

В письме также подчеркивается, что само решение о немедленном освобождении заявителя «не основано на фактах, нарушает принцип субсидиарности и выходит за пределы компетенции ЕСПЧ».

16 февраля ЕСПЧ в качестве обеспечительной меры попросил Москву немедленно освободить Навального из-под стражи согласно правилу 39 регламента суда.

Минюст России исключил возможность освобождения блогера, которого осудили по делу о мошенничестве в отношении «Ив Роше», отметив, что это станет грубым вмешательством в работу российских судов. Глава ведомства Константин Чуйченко отметил, что полученное требование ЕСПЧ об освобождении Навального беспрецедентно.

В МИД России указывали, что решение ЕСПЧ ничем не подкреплено и противоречит внутренним законам РФ и международному праву.

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, фактически он пробудет в колонии два года восемь месяцев.

Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока. Так, по данным управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Навальный только в течение 2020 года не менее шести раз не являлся на регистрацию — 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа. По каждому нарушению блогеру выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.

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