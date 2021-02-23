Космонавты поздравили россиян с Днем защитника Отечества

Российские космонавты, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС), Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков поздравили россиян во вторник, 23 февраля, с Днем защитника Отечества. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

«С борта Международной космической станции поздравляем с Днем защитника Отечества всех наших сограждан, которые имеют отношение к воинской службе, и тех, кому еще предстоит принять присягу, обучиться военному делу и встать в строй. Не раз и не два в истории России наши Вооруженные силы, наша армия и Военно-морской флот отстаивали свободу нашего Отечества, проявляя храбрость и мужество в жарких схватках с врагом», — сказал Кудь-Сверчков.

Космонавт подчеркнул, что 23 Февраля — это день тех людей, которые знают, что такое воинский долг, и которые сегодня несут боевую вахту и готовы к самопожертвованию во имя Родины, во имя жизни на Земле, за мир во всем мире.

В свою очередь Сергей Рыжиков пожелал мирного неба над планетой, а также здоровья, счастья и уверенности в будущем.

«Обнимаем и жмем вам всем руки, друзья!», — заключил Кудь-Сверчков.

Праздничный салют состоится в Москве 23 февраля в 21:00 в честь Дня защитника Отечества. Для мероприятия запланированы три площадки: Лужнецкая набережная, парк Победы на Поклонной горе и ВДНХ.

Ранее, 19 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в День защитника Отечества Владимир Путин по традиции возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата, а затем продолжит работать в Кремле.