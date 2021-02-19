Салют состоится в Москве 23 февраля в честь Дня защитника Отечества

Праздничный салют состоится в Москве 23 февраля в 21:00 в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщили в пятницу, 19 февраля, в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«Салют в честь Дня защитника Отечества состоится в Москве 23 февраля 2021 года в 21:00. Для мероприятия запланированы три площадки: Лужнецкая набережная, Парк Победы на Поклонной горе и ВДНХ», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В мероприятии будет задействовано 78 самоходных пусковых установок и артиллерийских орудий. Каждое из них даст 30 залпов.

На Лужнецкой набережной будут проведены самые масштабные стрельбы. Там запланировано использовать 40 салютных установок и 18 артиллерийских орудий калибра 76 мм «ЗИС-3».

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в День защитника Отечества Владимир Путин по традиции возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата, а затем продолжит работать в Кремле, передает НСН.

Он также напомнил россиянам, что в 2021 году День защитника Отечества, 23 февраля, приходится на вторник, и выходной перенесен с субботы на понедельник, 22 февраля. Рабочий день 20 февраля будет сокращенным.