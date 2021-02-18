Роструд напомнил о коротком рабочем дне 20 февраля

Рабочий день в субботу, 20 февраля, будет сокращенным. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщил замглавы Роструда Иван Шкловец.

Он напомнил, что в 2021 году День защитника Отечества, 23 февраля, приходится на вторник, и выходной перенесен с субботы на понедельник, 22 февраля.

«Это позволит отдохнуть три дня подряд: с 21 по 23 февраля включительно. В связи с тем, что 22 февраля является предпраздничным днем, субботний рабочий день сокращается на один час», — приводит слова Шкловца «Интерфакс».

Предстоящая рабочая неделя будет длиться всего три дня, всего в нынешнем году ожидается 7 коротких рабочих недель.

Ранее в Роструде рассказали, что в 2021 году россиян ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная. Последняя рабочая неделя года завершится в четверг, 30 декабря. В 2021 году выходными станут следующие дни: с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, 12 по 14 июня, 4 по 7 ноября и 31 декабря.