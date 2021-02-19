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Песков рассказал о планах Путина на 23 февраля

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В День защитника Отечества президент РФ Владимир Путин по традиции возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата, а затем продолжит работать в Кремле. Об этом рассказал в пятницу, 19 февраля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Что касается 23 февраля это выходной день в стране, но у президента много встреч — не публичные, но рабочие. Работать он будет в Кремле, сначала традиционного возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, а потом будет работать в Кремле», — отметил он.

Он также напомнил россиянам, что в 2021 году День защитника Отечества, 23 февраля, приходится на вторник, и выходной перенесен с субботы на понедельник, 22 февраля. Рабочий день 20 февраля будет сокращенным.

27 января Путин в Александровском саду в Москве возложил цветы к обелиску города-героя Ленинграда в годовщину снятия блокады.

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