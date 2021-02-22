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МАГАТЭ и Иран договорились о продолжении верификационной деятельности
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МАГАТЭ и Иран договорились о продолжении верификационной деятельности

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Иран достигли согласия о продолжении на три месяца верификационной деятельности на ядерных объектах в Иране. Об этом в воскресенье, 21 февраля, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на пресс-конференции по итогам переговоров в Тегеране.

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«Интенсивные консультации дали хороший результат. Достигнуто временное техническая договоренность. МАГАТЭ продолжит необходимую верификацию и мониторинг в Иране», — сказал глава агентства.

В свою очередь, постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов написал в Twitter, что достигнутое техническое взаимопонимание между Ираном и МАГАТЭ позволит поддерживать эффективные проверки на ядерных объектах в этой стране.

Ранее предполагалось, что с 23 февраля во исполнение принятого в декабре парламентом Ирана закона, прекратит свое действие целый ряд мер транспарентности, которые предусмотрены в Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе (СВПД).

19 февраля США заявили о заинтересованности в переговорах с Ираном под эгидой Евросоюза и с участием «шестерки» международных посредников, в которую входят Россия и Китай. Тегеран изучает это предложение.

В этот же день стало известно, что американские власти оповестили ООН, что отзывают прошение администрации бывшего президента Дональда Трампа о возобновлении санкций против Ирана.

Вашингтон вышел из СВПД с Тегераном в 2018 году, после чего развернул кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совбеза ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.

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