Иран изучает предложение Евросоюза о встрече по СВПД с США

Иранские власти рассматривают предложение Евросоюза о переговорах между участниками ядерной сделки и США. Об этом в субботу, 20 февраля, заявил замминистра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в эфире телерадиовещательной корпорации ИРИБ.

«Мы изучаем предложение [главы дипломатии ЕС] Жозепа Борреля о проведении неофициальной встречи в формате «4+1» [РФ, КНР, Великобритания и Франция] с США и Ираном, мы также консультируемся с нашими партнерами, в том числе с Россией и Китаем, и ответим на это предложение в будущем», — цитирует Арагчи Reuters.

При этом замминистра в очередной раз подчеркнул, что для возвращения Ирана в ядерную сделку американские власти должны отменить санкции в отношении Тегерана.

19 февраля США заявляли о заинтересованности в переговорах с Ираном под эгидой Евросоюза и с участием «шестерки» международных посредников, в которую входят Россия и Китай.

Позже американский президент Джо Байден в ходе выступления в онлайн-формате на Мюнхенской конференции по безопасности подтвердил готовность возобновить переговоры по ядерной программе Ирана.

В этот же день сообщалось, что Соединенные Штаты оповестили ООН об отзыве прошения администрации экс-президента Дональда Трампа о возобновлении санкций против Ирана.

В 2018 году Вашингтон вышел из СВПД с Тегераном, после чего начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.