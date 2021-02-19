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Байден заявил о готовности США возобновить переговоры по Ирану

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Соединенные Штаты готовы возобновить участие в переговорах по ядерной программе Ирана. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе выступления в онлайн-формате на Мюнхенской конференции по безопасности, транслировавшейся в Twitter.

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«Мы заявили, что готовы возобновить участие в переговорах с «5+1» по иранской ядерной программе», — уточнил он.

Ранее в пятницу в Евросоюзе приветствовали «первую положительную реакцию» на европейскую инициативу о консультациях по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) с участием Соединенных Штатов.

До этого США заявили о заинтересованности в переговорах с Ираном под эгидой Евросоюза и с участием «шестерки» международных посредников, в которую входят Россия и Китай. После этого глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф снова призвал Вашингтон снять антииранские санкции.

Накануне стало известно, что Соединенные Штаты оповестили ООН об отзыве прошения администрации бывшего президента Дональда Трампа о возобновлении санкций против Ирана.

США в мае 2018 года при президенте Дональде Трампе вышли из СВПД в одностороннем порядке и возобновили антииранские санкции.

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