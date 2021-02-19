США отозвали заявление в СБ ООН о восстановлении санкций против Ирана

Соединенные Штаты оповестили ООН, что отзывают прошение администрации экс-президента Дональда Трампа о возобновлении санкций против Ирана. Об этом 18 февраля сообщает Reuters со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении.

Отмечается, что письмо с данной информацией передал в Совет Безопасности ООН исполняющий обязанности посла США в организации Ричард Миллс.

Кроме того, высокопоставленный американский чиновник рассказал агентству, что Соединенные Штаты рассматривают возможность «дипломатического пути» для восстановления ядерной сделки с Ираном и будут готовы к переговорам, если Евросоюз направит им соответствующее приглашение.

«Мы [США] готовы появиться, если такая встреча состоится», — отметил собеседник.

Ранее в этот день главы американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе встречи глав МИД Франции, Германии, Великобритании и США заявил, что администрация президента Джо Байдена готова обсудить с Ираном возвращение к выполнению сделки СВПД.

В сентябре прошлого года Майк Помпео, занимавший тогда должность госсекретаря США, заявил о возобновлении действия санкций ООН против Ирана, несмотря на то, что члены самой организации с этим не были согласны.

Он также отметил, что США примут меры против «нарушителей» этих санкций.

В 2018 году Вашингтон вышел из СВПД с Тегераном, после чего начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.