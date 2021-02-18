В ЕС и США заявили о заинтересованности в обсуждении ядерной программы Ирана с РФ

Главы МИД Франции, Германии и Великобритании и госсекретарь США выразили заинтересованность в том, чтобы не допустить разработку ядерного оружия Ираном, а также подтвердили заинтересованность в продолжении консультаций с Китаем и Россией по данному вопросу. Об этом в четверг, 18 февраля, говорится в их совместном заявлении по итогам встречи в Париже.

«Мы настоятельно призываем Иран незамедлительно прекратить данную деятельность и воздержаться от новых шагов по ядерной программе, противоречащих договоренностям», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте МИДа Германии.

Главы министерств также договорились координировать усилия по решению других мировых проблем.

Сообщается, что госсекретарь США Энтони Блинкен участвовал в дискуссиях по видеосвязи.

Ранее, 16 февраля, Блинкен заявил, что Иран может обогатить ядерный материал в оружейных целях за три месяца. Он подчеркнул, что США вернется к СВПД в том случае, если Иран будет соблюдать условия соглашения, однако, он полагает, что необходимо работать над более долгосрочными и серьезными договоренностями в этой сфере.

Соглашение между Ираном и группой государств — США, Россией, КНР, Великобританией, Францией и Германией — было подписано в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. С Ирана сняли санкции в обмен на отказ от развития ядерной программы.

В 2018 году Вашингтон вышел из СВПД, после чего начал кампанию по оказанию экономического давления на Иран, возобновив санкции. В ответ Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях.

В ноябре 2020 года Штаты добавили в санкционные списки по Тегерану четырех человек и шесть организаций, а затем еще несколько раз расширяли санкционный перечень.