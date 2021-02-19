Глава МИД Украины нашел повод для санкций против России по Крыму

Министерство иностранных дел Украины готовит документы для обращения к Европейскому союзу с просьбой применить новые санкции против России якобы из-за нарушений прав человека в Крыму. Об этом в пятницу, 19 февраля, на брифинге в Киеве заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба.

«Еще в прошлом году я призвал Европейский союз внедрить санкционный механизм как ответ на нарушение прав человека в Автономной республике Крым. Мы будем последовательно настаивать, что за это должны быть введены новые санкции. Поэтому в скором времени, возможно, даже сегодня я подпишу эти документы», — цитирует Кулебу «Интерфакс-Украина».

Он подчеркнул, что украинские власти вновь обратятся к ЕС с просьбой ввести в отношении России санкции.

Кулеба добавил, что «репрессии против крымских татар» также станут темой обсуждения на Генассамблее ООН.

Глава украинского МИДа также выразил уверенность, что это мероприятие закончится для Украины успешно и якобы «станет очередным поражением российской дипломатии на международной арене».

В начале февраля Украина ввела санкции в отношении молдавской авиакомпании JET4U S.R.L и португальской JET4U LDA из-за осуществления ими полетов в Россию и Крым. Авиакомпаниям запрещено осуществлять транзит ресурсов, полеты и перевозки по территории Украины.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение проголосовали 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя.Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Киев не признал итоги голосования и строит планы по «возвращению» региона. Москва указывает, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм и вопрос принадлежности полуострова закрыт навсегда.