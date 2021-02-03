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Украина ввела санкции против двух авиакомпаний за полеты в Крым

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Украина ввела санкции в отношении молдавской авиакомпании JET4U S.R.L и португальской JET4U LDA из-за осуществления ими полетов в Россию и Крым. Об этом в среду, 3 февраля, сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

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«По инициативе Службы безопасности Украины к молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA применены санкции за совершение полетов в Российскую Федерацию и на временно оккупированные территории Украины (так на Украине называют территорию Крыма. - Прим. ред.) с нарушением действующего законодательства», — говорится в сообщении.

В связи с этим Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) страны рекомендуется применить к авиакомпаниям санкции в виде приостановки исполнения финансовых и экономических обязательств, полного прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по Украине, а также блокировке активов.

Как отмечается в сообщении, санкции должны действовать «до окончания срока оккупации Крыма или до вступления в законную силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины к России о возмещении убытков в связи с аннексией полуострова».

В сентябре 2020 года суд на Украине арестовал 65 российских самолетов, совершавших регулярные рейсы в Крым.

Помимо этого, 2 февраля текущего года Верховная рада утвердила решение СНБО о санкциях в отношении Никарагуа за открытие почетного консульства на полуострове. На Украине открытие консульства восприняли как недружественный шаг.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. Несмотря на это, Украина, США и другие страны отказываются признавать итоги голосования.

Москва неоднократно подчеркивала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным.

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