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Киев ввел санкции против Никарагуа из-за открытия консульства в Крыму

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Верховная рада Украины утвердила решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении Никарагуа за открытие почетного консульства в Крыму. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщается на официальном сайте парламента.

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Как уточняется, решение поддержали 322 депутата.

«Утвердить решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 февраля 2021 года «О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Республике Никарагуа», введенное в действие указом президента Украины от 1 февраля 2021 года», — отмечается в документе.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, причиной такого решения стало открытие почетного консульства Никарагуа в Крыму, что было воспринято как недружественный шаг по отношению к Украине.

Ранее в январе заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь заявил, что Крым несет «угрозу» для Украины. По его словам, главная угроза от полуострова идет от морских сил, авиации и ракет. Он рассказал, что в республике якобы размещены порядка 200 крылатых ракет. Среди них, по его словам, есть ракеты с дальностью 2,5 тыс. км, способные нести ядерные заряды.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. Несмотря на это, Украина, США и другие страны отказываются признавать итоги голосования.

Москва неоднократно подчеркивала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным.

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