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Украинский эксперт заявил об «угрозе» от Крыма

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В настоящее время Крым несет «угрозу» для Украины, заявил в эфире «Апостров TV» украинский эксперт, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

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По его словам, главная угроза от полуострова идет от морских сил, авиации и ракет. Он рассказал, что в республике якобы размещены порядка 200 крылатых ракет. Среди них, по его словам, есть ракеты с дальностью 2,5 тыс. км, способные нести ядерные заряды.

Он напомнил, что полуостров называют «непотопляемым авианосцем», и указал на то, что Россия полностью контролирует Черное море. По мнению эксперта, Москва в любое время может заблокировать выход Киеву в Черное море. По этой причине Украине необходимо развивать военно-морской флот.

«К сожалению, у нас фактически нет корабельного состава ВМС Украины», — констатировал он 30 января.

Как добавил Самусь, изменения в этой сфере начались только недавно.

Ранее эксперт неоднократно указывал на плачевное состояние украинского флота. В марте Самусь заявил, что Украина сможет изменить баланс сил в Черном море, если получит американские списанные корабли. По его словам, «секонд-хенд-флот» станет успехом для Киева.

В декабре 2020 года украинский политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда призвал Киев разработать стратегию военного «освобождения» Крыма и Донбасса и устроить России «Перл-Харбор». В том же месяце бывший посол Украины в Минске Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату Крыма и вернуть эти территории Киеву силой.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение. Украина отказывается признавать итоги голосования.

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