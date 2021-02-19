Минпромторг получил обращение о росте цен на сырье для пластиковой упаковки

Минпромторг РФ получил обращение от производителей упаковочных материалов касательно подорожания базовых полимеров, которые необходимы для производства пластиковых упаковок. Об этом «Известиям» сообщили в ведомстве в пятницу, 19 февраля.

«В начале февраля 2021-го в Минпромторг России также поступили обращения компаний ― производителей пластиковой упаковки о росте стоимости сырья ― базовых полимеров для производства упаковочных материалов. Данные обращения перенаправлены в ФАС России для проведения соответствующих проверочных мероприятий», ― сказали в министерстве.

В свою очередь, глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов оценил возможность роста цен на продукты из-за увеличения стоимости упаковки. По его словам, потенциально новая стоимость пластика может оказать влияние на цены на продукты, хотя «случится это не завтра».

Он подчеркнул, что в настоящее время производители продуктов питания работают с упаковкой, которую закупили еще в 2020 году, но через один-два месяца эти запасы иссякнут, и тогда стоимость продукции может измениться. Также эксперт указал на то, что упаковка в разной степени влияет на себестоимость товара.

«Если речь идет о тетрапаке, то можно говорить о серьезном вкладе в цену продукта, если же это упаковка для хлеба, то влияние будет небольшим», ― сказал Карпов.

Ранее в этот день стало известно, что Руспродсоюз (РПС) направил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) предупреждение о подорожании продуктов питания из-за увеличения стоимости пластиковой упаковки на 10–15%. Также в союзе попросили проверить обоснованность увеличения цен на упаковку. Указывалось, что она занимает примерно 30% в доле производства пищевой продукции.

Отмечалось, что участники РПС еще с конца 2020 года получают предупреждения о росте цен. При этом сами поставщики пластиковых упаковок объясняют это тем, что повышается стоимость приобретаемого сырья. Так, по их словам, с июня 2020 года полиэтилен подорожал на 25–30%.

Как объяснил «Коммерсанту» источник на рынке, в период действия ограничений, связанных с распространением коронавируса, переработчики снизили закупки полимеров и запасы изделий, при этом на данный момент они уже не успевают произвести нужный объем.

2 февраля Минэкономразвития РФ заявило, что снижение цен ожидается во втором квартале 2021 года, так как пик инфляции в годовом выражении еще не пройден. Сообщалось, что сдерживать рост цен помогли меры, принятые правительством.