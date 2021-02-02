Снижение цен ожидается в России во II квартале 2021 года

Министерство экономического развития России ожидает снижение цен во II квартале 2021 года. Пик инфляции в годовом выражении ещё не пройден, сообщает телеканал «Известия». Продукты с начала января подорожали на 0,8%. Сдерживать рост цен помогли меры, принятые правительством. Российские власти контролируют стоимость социально значимых товаров.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.