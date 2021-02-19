В Руспродсоюзе предупредили о подорожании продуктов питания из-за упаковки

Руспродсоюз (РПС) предупредил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о подорожании продуктов питания из-за увеличения стоимости пластиковой упаковки на 10–15%. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на письмо за подписью исполнительного директора союза Дмитрия Вострикова.

Отмечается, что в этом письме, отправленном главе ведомства Максиму Шаскольскому, РПС просит ФАС проверить обоснованность увеличения стоимости упаковки. Также подчеркивается, что участники союза еще с конца 2020 года получают предупреждения о росте цен. При этом сами поставщики пластиковых упаковок объясняют это тем, что повышается стоимость приобретаемого сырья. Так, по их словам, с июня 2020 года полиэтилен подорожал на 25–30%.

По словам одного из участников рынка, в таких компаниях, как «Комус-Упаковка» и «Пище-Поли-Пласт», стоимость упаковки выросла на 10% с 15 февраля. Также своих контрагентов о повышении цен на 5–15% предупредили завод «Протей», «Данафлекс-Нано» и «Технопарк-Флекс».

Как объяснил газете источник на рынке, в период действия ограничений, связанных с распространением коронавируса, переработчики снизили закупки полимеров и запасы изделий, при этом сейчас они уже не успевают произвести нужный объем.

Зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов подчеркнул, что упаковка занимает примерно 30% в доле производства пищевой продукции, а ее подорожание приведет к увеличению себестоимости производства продуктов. Сами участники РПС в письме отметили, что это один из тех факторов, на которые производители продуктов никак не могут повлиять.

В ФАС пообещали принять меры реагирования, если будут обнаружены признаки нарушения антимонопольного законодательства. В свою очередь, в Минпромторге получили обращение от производителей пластиковой упаковки касательно подорожания сырья и перенаправили в ФАС. В пресс-службе Минсельхоза отметили, что уже «обращали внимание профильного ведомства» на это, что этот вопрос необходимо проработать.

2 февраля Минэкономразвития РФ заявило, что снижение цен ожидается во втором квартале 2021 года, так как пик инфляции в годовом выражении еще не пройден. Сообщалось, что сдерживать рост цен помогли меры, принятые правительством. Российские власти контролируют стоимость социально значимых товаров.

В конце января 2021 года специалисты Счетной палаты России предположили, что в стране может возникнуть дефицит товаров из-за регулирования цен. По их мнению, производителям может быть невыгодно продавать свою продукцию по установленным ценам, и они направят ее либо на экспорт, либо на склады.

В конце 2020 года был введен механизм сдерживания цен на базовые продукты питания, например на сахар, хлеб и подсолнечное масло. В январе президент России Владимир Путин подписал закон о госрегулировании цен на социально значимые товары.