Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Врач спрогнозировал сроки снятия ограничений по коронавирусу в России
Общество
Путин предложил учредить институт наставничества для студентов-медиков
Мир
Парламентарии ПАСЕ не подтвердили полномочия делегации России
Общество
МЧС предупредило об опасности схода лавин в 18 регионах России
Авто
Названа стоимость внедорожника Lada Niva Travel
Общество
Врач указал на отсутствие противопоказаний к вакцинации от COVID-19 онкобольных
Общество
Путин заявил о возможности постепенно снимать меры по COVID-19 в России
Общество
Собянин заявил о спаде пандемии коронавируса в Москве
Общество
Путин исключил возможность перехода вузов на постоянный дистанционный формат

В Счетной палате спрогнозировали возможный дефицит продуктов в России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты Счетной палаты России предполагают, что в стране может возникнуть дефицит товаров из-за регулирования цен. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщили в ведомстве, проанализировав данные экономического мониторинга за 13-20 января 2021 года.

В конце 2020 года был введен механизм сдерживания цен на базовые продукты питания, например, на сахар, хлеб и подсолнечное масло. Однако, если крупные производители откажутся продавать товары по фиксированным ценам, то покупатели могут столкнуться с нехваткой продуктов, считают в Счетной палате.

Кондитеры пожаловались на высокую стоимость сахара

«Такой шаг несет в себе системные риски. Во-первых, это вероятность возникновения дефицита товаров, попавших под ценовые ограничения. Производителям может быть не выгодно продавать свою продукцию по установленным ценам, а предложенной компенсации будет недостаточно чтобы покрыть упущенной прибыли. Они будут перенаправлять товарные потоки на экспорт или на склад, в ожидании отмены заморозки цен», — говорится в отчете, созданном по результатам экономического мониторинга.

Существует и вероятность того, что спрос на товары со сниженными ценами будет очень высок, что также спровоцирует их недостаток. Чтобы справится с ним, торговые сети будут поднимать стоимость, вопреки указаниям правительства РФ. Есть риск и того, что после отмены ограничений цены на основные товары быстро начнут расти, отметили аналитики.

На выросшие цены на сахар уже пожаловались кондитеры. Они столкнулись с тем, что производители не готовы продавать им продукцию по фиксированной цене в 36 рублей за 1 кг. Такая цена была установлена в конце декабря 2020 года. В январе производители сладостей смогли купить сахар по цене 39-44 рубля за 1 кг.

21 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство поддержит производителей муки и предприятия хлебопекарной промышленности в регионах, направив им 4,5 млрд рублей. В конце декабря они уже получили 4,7 млрд рублей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021