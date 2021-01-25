В Счетной палате спрогнозировали возможный дефицит продуктов в России

Специалисты Счетной палаты России предполагают, что в стране может возникнуть дефицит товаров из-за регулирования цен. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщили в ведомстве, проанализировав данные экономического мониторинга за 13-20 января 2021 года.

В конце 2020 года был введен механизм сдерживания цен на базовые продукты питания, например, на сахар, хлеб и подсолнечное масло. Однако, если крупные производители откажутся продавать товары по фиксированным ценам, то покупатели могут столкнуться с нехваткой продуктов, считают в Счетной палате.

«Такой шаг несет в себе системные риски. Во-первых, это вероятность возникновения дефицита товаров, попавших под ценовые ограничения. Производителям может быть не выгодно продавать свою продукцию по установленным ценам, а предложенной компенсации будет недостаточно чтобы покрыть упущенной прибыли. Они будут перенаправлять товарные потоки на экспорт или на склад, в ожидании отмены заморозки цен», — говорится в отчете, созданном по результатам экономического мониторинга.

Существует и вероятность того, что спрос на товары со сниженными ценами будет очень высок, что также спровоцирует их недостаток. Чтобы справится с ним, торговые сети будут поднимать стоимость, вопреки указаниям правительства РФ. Есть риск и того, что после отмены ограничений цены на основные товары быстро начнут расти, отметили аналитики.

На выросшие цены на сахар уже пожаловались кондитеры. Они столкнулись с тем, что производители не готовы продавать им продукцию по фиксированной цене в 36 рублей за 1 кг. Такая цена была установлена в конце декабря 2020 года. В январе производители сладостей смогли купить сахар по цене 39-44 рубля за 1 кг.

21 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство поддержит производителей муки и предприятия хлебопекарной промышленности в регионах, направив им 4,5 млрд рублей. В конце декабря они уже получили 4,7 млрд рублей.