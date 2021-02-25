Отложенный спад: банкам спрогнозировали потерю до половины прибыли

Основной негативный эффект от кризиса и COVID-19 отразится на прибыли банков в 2021 году, прогнозируют в «Эксперт РА» . Доход может значительно сократиться из-за снижения процентной маржи, а размер резервов по реструктуризированным кредитам придется увеличивать. Прибыль окажется на 44% ниже, чем по итогам 2020 года, — на уровне 900 млрд рублей, считают в НРА . При этом в регуляторе запас капитала считают прочным. Эксперты предсказывают влияние пандемии на экономику на протяжении еще как минимум 2–3 лет .

Резкое сокращение

Отложенный негативный эффект от пандемического 2020 года отразится на прибыли банков в 2021-м. Экономический спад в полной мере скажется на финансовых организациях после завершения моратория на банкротство и отмены послаблений по созданию резервов реструктуризированных кредитов , считают в «Эксперт РА».

По словам директора по банковским рейтингам агентства Людмилы Кожекиной, доход кредитных организаций может сократиться из-за снижения уровня чистой процентной прибыли в связи с дальнейшим уменьшением ставок по займам . И банки не смогут это полностью компенсировать, так как основной положительный эффект от уменьшения ключевой ставки пришелся на 2020 год . Кроме того, им придется увеличивать резервы на 500 млрд рублей. Поэтому аналитик ожидает снижения прибыли банковского сектора на 20–30% по итогам этого года по сравнению с предыдущим . В 2020-м прибыль банковского сектора составила 1,6 трлн рублей.

Отложенный спад Фото: TASS/URA.RU/Ахметов Вадим

В НРА дали еще более пессимистичный прогноз . По мнению старшего аналитика банковских рейтингов Надежды Караваевой, отложенные расходы на дорезервирование могут приблизиться к 1 трлн рублей, а прибыль кредитных организаций окажется на уровне 900 млрд рублей, что на 44% ниже, чем в 2020-м . При этом сохранение ключевой ставки на текущем уровне будет способствовать дальнейшему оттоку срочных вкладов, оказывая еще большее давление на банковскую маржу.

Другого мнения придерживается старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Он считает, что в 2021 году можно ожидать возвращения экономики к докризисному состоянию, поэтому удастся избежать резко негативного эффекта на состояние банков . Он подчеркивает, что, несмотря на уменьшение маржинальности, понижение ключевой ставки позволило нарастить кредитование ипотеки. И прибыль финансовых организаций будет значительно зависеть от объема резервов, которые необходимо доформировать.

С конца марта 2020 года было реструктуризировано около 10% всего кредитного портфеля банков на сумму примерно 6,8 трлн рублей. Финансовые организации считают, что 20–30% от этих займов могут стать проблемными . Именно по ним банкам придется досоздавать резервы, рассказали в пресс-службе Банка России. Учитывая уже сформированные ранее, их размер составит около 2% от общего портфеля кредитов. Однако запас капитала в секторе высокий и досоздание будет постепенным, уточнили в регуляторе.

В то же время на банковскую маржу будет давить усиление конкуренции на фоне низких процентных ставок. В 2020 году прибыль сократилась на 20 б.п., однако в 2021-м снижение может оказаться более заметным, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с банковским сообществом, организованной Ассоциацией банков России. Чтобы облегчить выход из регуляторных послаблений, Центробанк может разрешить кредитным организациям с 1 июля частично распустить буфер по потребительским кредитам на общую сумму более 100 млрд рублей. И в дальнейшем его не нужно будет досоздавать по старым займам, уточнила глава ЦБ.

Вера в прибыль

В банках ПСБ, РСХБ и «Санкт-Петербург» рассказали, что в 2021-м ожидают сопоставимую с предыдущим годом прибыль. А в Сбербанке и ВТБ планируют ее значительно увеличить .

Прирост расходов в 2021 году ожидается на уровне около 10%. Снижение маржинальности должно быть компенсировано увеличением масштабов бизнеса и комиссионных доходов , рассказал вице-президент — директор по стратегическому развитию банка «Санкт-Петербург» Константин Носков. Кроме того, растет доля непроцентных доходов в выручке , что позволяет компании показывать более высокие результаты на фоне снижающихся ставок.

Отложенный спад Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Ценовая конкуренция за качественных клиентов имеет ограниченное влияние на изменение общей доходности кредитного портфеля банков, считают в пресс-службе ПСБ. Отложенный эффект пандемии может проявиться только в случае появления новых волн распространения коронавируса или при серьезных изменениях в экономике из-за повторного введения ограничительных мер , уверены в пресс-службе Россельхозбанка. Однако с учетом запуска вакцинации организация не ожидает влияния таких факторов . Благодаря росту объемов активов, прибыль в этом году может оказаться даже на 5–10% выше, чем в предыдущем, сообщили в пресс-службе РСХБ.

Рост вопреки

В этом году позитивным фактором для банковского сектора станет ожидаемое восстановление экономики после спада в 2020-м. Негативное же влияние на прибыль финансовых организаций будут оказывать снижение чистой процентной маржи и замедление темпов роста активов , рассказал аналитик ГК «Финам» Игорь Додонов. Чтобы компенсировать это давление, банки продолжат работать над повышением операционной эффективности и увеличением цифровизации . Они также будут пытаться усилить позиции в розничном сегменте. В значительной степени определять прибыль банков также будет необходимость доформировать резервы по реструктуризированным кредитам, объем которых может составить несколько триллионов рублей.

Отложенный спад Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Ожидать прибыли в 2021 году можно от крупнейших финансовых организаций с высоким качеством активов , считает аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер. Восстановление и рост он прогнозирует, например, «Сберу», чье увеличение чистой прибыли может достигнуть 30%.

Председатель правления «Фридом Финанс» Геннадий Салыч считает, что основным критерием станет участие в сфере инвестиционного банкинга . Именно кредитные организации, занятые в этой отрасли или выступающие расчетными центрами крупных брокеров, в 2020 году отметили увеличение прибыли по сравнению с предыдущим годом. Скорее всего, такая тенденция на финансовом рынке сохранится и в 2021-м, полагает эксперт.