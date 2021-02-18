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Минтруд заявил об ожидании снижения числа безработных в России

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Ситуация на рынке труда в России устойчиво стабилизируется, в Минтруде ждут дальнейшего снижения уровня безработицы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на заместителя министра труда и соцзащиты Елену Мухтиярову в четверг, 18 февраля.

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«Ситуация на рынке труда устойчиво стабилизируется. И мы ожидаем дальнейшего снижения уровня безработицы», — сказала она.

Мухтиярова добавила, что значительную роль в этом процессе сыграли принятые меры поддержки как в экономической части, так и в части занятости.

По ее словам, в этом году меры поддержки занятости дополняются новым инструментом — субсидированием найма. Благодаря этому будут трудоустроены 220 тыс. граждан, которые потеряли работу в прошлом году.

Отмечается, что уровень безработицы, рассчитанный по методологии Международной организации труда (МОТ), с начала этого года снизился на 0,1%. Согласно данным Росстата, в январе было 4,3 млн безработных. Количество граждан, не имеющих работу, по сравнению с пиковым периодом во второй половине 2020 года сократилось на 500 тыс. человек.

Замглавы ведомства добавила, что скорость трудоустройства в России возвращается к допандемическим показателям.

«Сейчас рынок труда активен. «Оборачиваемость» рабочей силы, то есть скорость трудоустройства, возвращается к допандемическим показателям», — приводит ее слова пресс-служба.

Мухтиярова подчеркнула, что сейчас министерство «прицельно сосредотачивается» на гражданах без профессионального образования, в рамках программ подготовки кадров и на трудоустройстве тех, кто потерял работу в прошлом году и зарегистрировался в центрах занятости в рамках программ по субсидированию найма.

Ранее в четверг Мухтиярова на заседании совета СФ по развитию социальных инноваций субъектов России заявила, что на рынке труда в стране наблюдается тенденция к стабилизации.

По ее словам, в сентябре прошлого года в центрах занятости было зарегистрировано 3,7 млн граждан в пиковый период, а сейчас — 2,4 млн человек.

Накануне президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить меры по содействию в трудоустройстве безработных. Среди поручений указывалось и субсидирование работодателям найма граждан из числа официально зарегистрированных безработных. Поручение необходимо исполнить до 1 марта.

В начале этого месяца президент в ходе встречи с руководителем Минэкономразвития Максимом Решетниковым призвал довести до логического завершения предложение кабмина по расширению программы поддержки занятости населения.

На совещании по экономическим вопросам 21 января российский лидер заявил, что к концу этого года в стране необходимо добиться полного восстановления рынка труда.

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