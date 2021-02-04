Путин призвал довести до конца расширение программы поддержки занятости

Президент России Владимир Путин в четверг, 4 февраля, во время встречи с руководителем Минэкономразвития Максимом Решетниковым призвал довести до логического завершения предложение правительства страны по расширению программы поддержки занятости населения.

В ходе встречи глава государства поинтересовался о ситуации на рынке труда. Решетников, в свою очередь, заявил, что для восстановления занятости власти дополнительно поддерживают пострадавшие отрасли, малый и средний бизнес. Кроме того, по его словам, ведомство совместно с Минтрудом готовят предложения по расширению программы профессионального обучения и поддержке предприятий, которые готовы участвовать в этой программе.

«Нужно довести эти предложения до логического завершения, чтобы весь этот инструментарий был готов к применению, если это потребуется», — отметил президент.

28 января в ходе совещания президента РФ с членами кабмина министр туда и соцзащиты России Антон Котяков заявил, что допандемические показатели уровня занятости будут восстановлены, если еще миллион россиян устроится на работу.

Глава ведомства тогда подчеркнул, что перед возглавляемым им министерством до конца 2021 стоит задача восстановить занятость до допандемических показателей. Котяков уточнил, что на меры по восстановлению занятности в программах бюджетов российских регионов заложено почти 21 млрд рублей.

Кроме того, по его словам, для возвращения ситуации на рынке труда в стране к допандемическим значениям, министерство предлагает ввести субсидии в размере трех МРОТов для работодателей при трудоустройстве граждан, стоящих на учете в центрах занятости.

К 11 января в России число официально зарегистрированных безработных составило 2,77 млн человек. Об этом «Известиям» сообщили в Минтруде. По данным ведомства, за прошедшие 3,5 месяца численность официально зарегистрированных безработных россиян снизилась почти на 1 млн человек.

В начале месяца Путин заявил, что важнейшими задачами властей в текущем году станут восстановление рынка труда и снижение уровня безработицы в стране.

Осенью же минувшего года премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство дополнительно выделит 35 млрд рублей на поддержку безработных. При этом в ноябре в Министерстве труда и соцзащиты сообщали, что с января по октябрь 2020 года более 1 млн безработных граждан нашли работу и были сняты с учета в центрах занятости.

На саммите G20, прошедшем также осенью прошлого года, Путин сообщил, что масштаб проблем, с которыми человечество столкнулось в 2020 году, беспрецедентен. Он отмечал, что массовая безработица и рост бедности — главные риски для мира на текущий момент.