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В Минтруде назвали условие для восстановления допандемического уровня занятости

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Допандемические показатели уровня занятости будут восстановлены, если еще миллион россиян устроится на работу. Об этом в четверг, 28 января, заявил министр туда и соцзащиты России Антон Котяков в ходе совещания президента РФ с членами кабмина.

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По его словам, до конца 2021 года перед ведомством стоит цель восстановить занятость до допандемических показателей.

Котяков уточнил, что на меры по восстановлению занятности в программах бюджетов российских регионов заложено почти 21 млрд рублей.

Кроме того, чтобы вернуть ситуацию на рынке труда к допандемическим значениям, министерство предлагает ввести субсидии в размере трех МРОТ для работодателей при трудоустройстве граждан, стоящих на учете в центрах занятости.

«Предлагается выделять работодателю субсидию в размере трех МРОТ (МРОТ составляет 12 792 рубля. — Ред.) при трудоустройстве граждан, которые были зарегистрированы в центрах занятости до 1 января 2021 года. Организация получит первый МРОТ через месяц после трудоустройства, второй — еще через три месяца и третий — еще через три месяца», — уточнил глава ведомства.

Он указал, что введение подобных точечных мер, нацеленных на помощь предпринимательскому сообществу и регионам, согласовано с правительством.

«Приоритетная задача центров занятости — помочь наиболее уязвимым на рынке труда соискателям — женщинам с маленькими детьми, гражданам с инвалидностью, выпускникам — стать участниками этой программы. Программа позволит трудоустроить свыше 220 тыс. человек и станет одной из самых емких федеральных мер прямого действия, позволит восстановить занятости и восстановить рабочие места», — добавил Котяков.

Ранее в январе стало известно, что размер максимального пособия по безработице в 2021 году сохранился на уровне 12 130 рублей. Осенью же минувшего года премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство дополнительно выделит 35 млрд рублей на поддержку безработных.

5 января президент России Владимир Путин заявил, что важнейшими задачами властей в текущем году станут восстановление рынка труда и снижение уровня безработицы в стране.

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