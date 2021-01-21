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Путин призвал к концу 2021 года полностью восстановить рынок труда

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К концу текущего года в стране нужно добиться полного восстановления рынка труда. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг, 21 января.

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По его словам, необходимо сохранить и усилить тренд на повышение занятости в российской экономике.

«К концу текущего года необходимо добиться полного восстановления рынка труда», — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

Он отметил, что данная задача поставлена перед правительством.

Ранее в этот же день стало известно, что число граждан, которые официально зарегистрированы в России как безработные, составляет 2,6 млн. Таким образом, за пять дней их количество уменьшилось на 100 тыс. человек: на 15 января официально было зарегистрировано 2 млн 706 тыс. безработных граждан.

В начале января Путин также отмечал, что важнейшими задачами властей в текущем году станут восстановление рынка труда и снижение уровня безработицы в стране.

В ноябре 2020 года на саммите «группы двадцати» (G20) Путин назвал массовую безработицу и рост бедности главными рисками для мира. По его словам, масштаб проблем, с которыми человечество столкнулось на фоне пандемии коронавируса беспрецедентен.

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