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Суд Ливана выдал ордер на арест экс-министра по делу о взрыве в Бейруте

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Ливанский судья Фади Савван, который ведет расследование обстоятельств взрыва в морском порту Бейрута, выдал ордер на арест бывшего министра общественных работ и транспорта страны Юсефа Фенианоса, сообщает 17 февраля Al-Jadeed со ссылкой на высокопоставленный судебный источник.

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Собеседник телеканала рассказал, что экс-чиновника обвиняют в преступной халатности, которая привела к трагедии и человеческим жертвам.

Отмечается, что судья принял решение о выдаче ордера после того, как Фенианос официально отказался явиться в среду на допрос.

4 августа прошлого года в порту Бейрута в Ливане произошел мощный взрыв на складе. Погибли более 150 человек, свыше 6 тыс. получили ранения различной степени тяжести. В результате взрыва было полностью или частично разрушено порядка 4 тыс. зданий.

По официальной версии властей, сдетонировали около 2,75 тыс. т аммиачной селитры, изъятой таможней шесть лет назад. Позже выяснилось, что владельцем судна Rhosus, которое доставило груз с селитрой в порт Бейрута в 2013 году, был российский бизнесмен Игорь Гречушкин.

12 января Интерпол объявил в розыск двух граждан России, включая Гречушкина, и одного португальца в связи со взрывом в порту Бейрута.

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