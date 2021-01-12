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Интерпол объявил в розыск двух россиян и португальца из-за взрыва в Бейруте
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Интерпол объявил в розыск двух россиян и португальца из-за взрыва в Бейруте

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Интерпол объявил в розыск двух граждан России и одного португальца в связи с взрывом в порту Бейрута, в результате которого в августе 2020 года погибли более 150 человек. Об этом во вторник, 12 января, сообщает Associated Press.

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Отмечается, что Интерпол выдал «красные уведомления» по запросу генпрокурора Ливана Гассана Хури на владельца и на капитана судна Rhosus, на котором в 2013 году привезли в порт Бейрута 2750 тонн аммиачной селитры.

Такое уведомление фактически представляет собой необязательный запрос к правоохранительным органам по всему миру о поиске и предварительном задержании фигурантов. Это не ордер и не требует от властей ареста разыскиваемого подозреваемого, уточняет агентство.

По данным ливанских СМИ, речь идет о бывшем капитане судна Борисе Прокошеве, а также о владельце грузового судна Игоре Гречушкине, российском бизнесмене, проживающем на Кипре.

Также уведомление распространяется на португальца Жоржи Мануэла Нету Морейру, который занимается торговлей нитратами и в 2014 году осматривал груз.

В октябре стало известно, что власти Ливана отправили в Интерпол запрос на выдачу международного ордера на арест двух россиян — владельца и капитана судна Rhosus, которое в 2013 году доставило в морской порт Бейрута 2 700 тонн аммиачной селитры.

5 августа стало известно, что владельцем задержанного в Бейруте судна Rhosus был российский бизнесмен Игорь Гречушкин. После задержания корабля в Бейруте коммерсант был вынужден выплачивать неустойку, а затем инициировал процедуру банкротства. Кто стал владельцем судна после Гречушкина, неизвестно. По данным New York Times, само судно затонуло в начале 2018 года.

Взрыв в ливанской столице произошел 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. По официальной версии властей, сдетонировали около 2750 т аммиачной селитры, изъятой таможней шесть лет назад.

В результате обрушились фасады нескольких зданий, расположенных поблизости от порта, повреждены жилые дома и офисы. В том числе пострадало здание посольства России в Ливане, где выбило стекла.

При взрыве погибли более 150 человек, пострадали свыше 6 тыс. Из-за взрыва полностью или частично разрушилось порядка 4 тыс. зданий.

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