Ливан запросил у Интерпола ордер на арест двух россиян из-за взрыва в Бейруте

Власти Ливана отправили в Интерпол запрос на выдачу международного ордера на арест двух россиян — владельца и капитана судна Rhosus, которое в 2013 году доставило в морской порт Бейрута 2 700 тонн аммиачной селитры. Об этом в пятницу, 2 октября, пишет ТАСС со ссылкой на данные агентства El-Watania.

Отмечается, что ливанский судья Фади Савван, ведущий расследование по делу о взрыве 4 августа в морском порту Бейрута, направил 1 октября запрос об аресте двух российских граждан в Генпрокуратуру, которая обратилась к Интерполу. Как указывает агентство, ранее делегация ливанских следователей и представителей спецслужб посетила Кипр для встречи с проживающим там владельцем судна.

5 августа стало известно, что владельцем задержанного в Бейруте судна Rhosus был российский бизнесмен Игорь Гречушкин. После задержания корабля в Бейруте коммерсант был вынужден выплачивать неустойку, а затем инициировал процедуру банкротства. Кто стал владельцем судна после Гречушкина, неизвестно. По данным New York Times, само судно затонуло в начале 2018 года.

Взрыв в ливанской столице произошел 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. По официальной версии властей, сдетонировали около 2750 т аммиачной селитры, изъятой таможней шесть лет назад.

В результате обрушились фасады нескольких зданий, расположенных поблизости от порта, повреждены жилые дома и офисы. В том числе пострадало здание посольства России в Ливане, где выбило стекла.

По последним данным, при взрыве погибли более 150 человек, пострадали свыше 6 тыс. Из-за взрыва полностью или частично разрушилось порядка 4 тыс. зданий.