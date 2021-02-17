Касаткина вышла в полуфинал турнира в Мельбурне

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мельбурне.

В матче четвертьфинала, прошедшего 17 февраля, россиянка одержала победу над соперницей из Хорватии Петрой Мартич.

Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:0, 6:4, пишет «Спорт-Экспресс».

В 1/2 финала турнира в Мельбурне Касаткина сыграет с американкой Дэниэлл Коллинз.

Россиянка занимает 71-е место в рейтинге WTA, на ее счету два титула WTA и семь побед на турнирах Международной федерации тенниса (ITF).

16 февраля российский теннисист Аслан Карацев вышел в полуфинал турнира Australian Open, победив болгарина Григора Димитрова.