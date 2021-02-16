Россиянин Карацев вышел в полуфинал Australian Open
Российский теннисист Аслан Карацев 16 февраля вышел в полуфинал турнира Australian Open, одержав победу в матче 1/4 финала против болгарина Григора Димитрова.
Результат встречи — 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 в пользу Карацева. Игра длилась 2 часа 25 минут, пишет «Спорт-Экспресс».
В полуфинале Australian Open 27-летний теннисист встретится с сербом Новаком Джоковичем или с немцем Александром Зверевым. Матч Джоковича и Зверева пройдет во вторник в 12:30 мск.
Карацев является 114-й ракеткой мира. В серии турниров Большого шлема он выступает впервые, предыдущие его попытки пройти квалификацию не увенчались успехом.
Днем ранее стало известно, что в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии встретятся российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев.
Рублев 15 февраля одержал победу над Каспером Руудом из Норвегии в четвертом круге чемпионата. После первых двух сетов, в которых россиянин обыгрывал соперника (6:2, 7:6), Рууд отказался продолжить борьбу.
Медведев, в свою очередь, обыграл американского спортсмена Маккензи Макдональда в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.