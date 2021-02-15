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Спорт
Медведев и Рублев сыграют в четвертьфинале Australian Open

Медведев и Рублев сыграют в четвертьфинале Australian Open

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Российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев сыграют в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), сообщает 15 февраля «Спорт-Экспресс».

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На итоговом турнире ATP в Лондоне россиянин поочередно обыграл игроков, занимающих первые три строчки рейтинга планеты

Рублев в этот день одержал победу над Каспером Руудом из Норвегии в четвертом круге чемпионата. После первых двух сетов, в которых россиянин обыгрывал соперника (6:2, 7:6), Рууд отказался продолжить борьбу.

Медведев, в свою очередь, обыграл американского спортсмена Маккензи Макдональда в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Медведев находится на четвертой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Выйдя в четвертьфинал, он установил лучший результат на Australian Open, ранее он не проходил дальше четвертого круга.

Australian Open завершится 21 февраля.

Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович. Соревнования проходят в присутствии зрителей — на все корты допускается максимум 30 тыс. человек в день (около половины от обычной посещаемости).

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