Медведев и Рублев сыграют в четвертьфинале Australian Open

Российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев сыграют в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), сообщает 15 февраля «Спорт-Экспресс».

Рублев в этот день одержал победу над Каспером Руудом из Норвегии в четвертом круге чемпионата. После первых двух сетов, в которых россиянин обыгрывал соперника (6:2, 7:6), Рууд отказался продолжить борьбу.

Медведев, в свою очередь, обыграл американского спортсмена Маккензи Макдональда в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Медведев находится на четвертой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Выйдя в четвертьфинал, он установил лучший результат на Australian Open, ранее он не проходил дальше четвертого круга.

Australian Open завершится 21 февраля.

Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович. Соревнования проходят в присутствии зрителей — на все корты допускается максимум 30 тыс. человек в день (около половины от обычной посещаемости).