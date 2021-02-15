Медведев победил Макдональда и вышел в четвертьфинал Australian Open

Россиянин Даниил Медведев обыграл американского спортсмена Маккензи Макдональда в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), который является первым в сезоне среди турниров Большого шлема.

Встреча длилась 1 час 29 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:2, 6:3. В четвертьфинале Медведев встретится с победителем матча между россиянином Андреем Рублевым и норвежцем Каспером Руудом, пишет «Спорт-Экспресс».

Медведев располагается на четвертой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Его лучший результат на турнирах серии Большого шлема — выход в финал Открытого чемпионата США в 2019 году. Выйдя в четвертьфинал, Медведев установил лучший результат на Australian Open, ранее он не проходил дальше четвертого круга.

Australian Open завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович. Соревнования проходят в присутствии зрителей — на все корты допускается максимум 30 тыс. человек в день (около половины от обычной посещаемости).

Ранее сообщалось, что в связи с введением на период с 13 по 18 февраля жесткого карантина из-за вспышки COVID-19 в Мельбурне Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open) пройдет без зрителей.