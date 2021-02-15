Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Премьер-министр Японии сообщил о 153 пострадавших от землетрясения
Мир
Годовщина гибели экс-премьера спровоцировала новые политические разборки в Ливане
Мир
Ключевой фондовый индекс в Японии достиг максимума за последние 30 лет
Общество
В Госдуме предложили расширить список получателей маткапитала
Мир
Извержение вулкана Фуэго началось в Гватемале недалеко от столицы
Общество
Синоптик предупредил жителей Москвы об утренних морозах
Армия
Российские РЛС успешно опробовали на гиперзвуковых целях
Мир
Каталонские сепаратисты получают большинство в парламенте
Общество
Роспотребнадзор сообщил о регистрации теста на британский штамм

Медведев победил Макдональда и вышел в четвертьфинал Australian Open

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россиянин Даниил Медведев обыграл американского спортсмена Маккензи Макдональда в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), который является первым в сезоне среди турниров Большого шлема.

Ракетки на старте: продолжат ли русские покорять Мельбурн
Стартовал первый турнир Большого шлема в новом теннисном сезоне — Australian Open

Встреча длилась 1 час 29 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:2, 6:3. В четвертьфинале Медведев встретится с победителем матча между россиянином Андреем Рублевым и норвежцем Каспером Руудом, пишет «Спорт-Экспресс».

Медведев располагается на четвертой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Его лучший результат на турнирах серии Большого шлема — выход в финал Открытого чемпионата США в 2019 году. Выйдя в четвертьфинал, Медведев установил лучший результат на Australian Open, ранее он не проходил дальше четвертого круга.

Australian Open завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович. Соревнования проходят в присутствии зрителей — на все корты допускается максимум 30 тыс. человек в день (около половины от обычной посещаемости).

Ранее сообщалось, что в связи с введением на период с 13 по 18 февраля жесткого карантина из-за вспышки COVID-19 в Мельбурне Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open) пройдет без зрителей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021