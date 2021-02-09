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Ракетки на старте: продолжат ли русские покорять Мельбурн

Стартовал первый турнир Большого шлема в новом теннисном сезоне — Australian Open
Фото: REUTERS/Asanka Brendon Ratnayake
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Ракетки на старте: продолжат ли русские покорять Мельбурн
2021-02-08 15:57:01">
2021-02-08 15:57:01
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В нынешнем году в планы организаторов австралийского мейджора заметные коррективы внесла пандемия. Сам турнир переехал на февраль, вся серия предшествующих ему стартов, обычно проводящихся по всей Австралии и даже в Новой Зеландии, была сыграна за одну неделю в том же Мельбурне. А вот квалификация из-за коронавирусных ограничений прошла в январе в Абу-Даби и Дубае — на Зеленый континент пустили только тех, кто уже отобрался. Вдобавок всем прибывшим пришлось сдать тесты на COVID-19 и отбыть жесткий карантин — некоторые игроки просидели по две недели в гостиничных номерах, где даже не открывались окна. А когда вирус нашли у охранника одного из официальных отелей турнира, отменили все матчи, на день отложили жеребьевку основной сетки и еще раз проверили игроков.

На победной волне

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Минувшая неделя для россиян выдалась богатой на впечатления и закончилась яркой победой. Даниил Медведев, Андрей Рублев и поддержавшие их Аслан Карацев с Евгением Донским стали победителями Кубка АТР. Входящие в первую десятку мирового рейтинга Медведев и Рублев одержали по четыре победы в одиночном разряде, а сборная России поочередно обыграла Аргентину, Японию, Германию и Италию.

— В той ситуации, что сейчас сложилась, командный турнир, конечно, был во благо, — сказал «Известиям» глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. — Получилась неделя примерно с таким же календарем, как турнир категории АТР 500. Беда, если бы такого старта не было. Потому что физические кондиции на тренировках можно набрать, а вот психологические — сложно.

Как известно, аппетит приходит во время еды, поэтому болельщики, смотря на уверенную игру Медведева с Рублевым, записали их в фавориты и Большого шлема. При этом на жеребьевке с Медведев с Рублевым оказались в соседних сегментах турнирной сетки и теоретически могут встретиться уже в четвертьфинале. Правда, туда еще надо дойти — например, Даниилу в первом же круге выпал сильный представитель Канады Вашек Поспишил, которому россиянин уже проигрывал в прошлом сезоне. Кроме того, в третьем раунде Даниила может ждать испанец Роберто Баутиста Агут, а Рублева — бельгиец Давид Гоффен. Оба входят в топ-20 рейтинга АТР.

Ракетки на старте
Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: REUTERS/Kelly Defina

— К Медведеву жребий был неблагосклонен, матч с Поспишилом может сложиться трудно, — продолжил Шамиль Тарпищев. — Хотя ребята на ходу, у них были хорошие матчи на Кубке АТР. Например, у того же Даниила со Зверевым, где состояние нервной системы позволило вработаться, так скажем. Тем же, кто мало играл в последнее время, сложно действовать на одном уровне от первого очка до последнего. Возможная встреча в четвертьфинале? Всегда подчеркиваю, что на такой стадии, как правило, побеждает тот, кто сохранил больше потенциала за предыдущие круги.

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Что касается других фаворитов, то действующий чемпион и восьмикратный победитель Australian Open серб Новак Джокович на Кубке АТР не проиграл ни одного одиночного матча и показал, что находится в хорошей форме. Чего, например, не скажешь о победителе US Open-2020 австрийце Доминике Тиме. А в каком состоянии находится Рафаэль Надаль, вообще судить сложно, ведь испанец пропустил командный турнир из-за проблем со спиной.

Шансы есть у всех

Девушки за последние сезоны уже приучили нас, что выиграть турнир Большого шлема может самая неожиданная претендентка. За два последних сезона только Наоми Осаке удавалось брать титулы на мейджорах дважды, и только она с Симоной Халеп выигрывала «Шлемы» ранее. Почетный клуб в 2019-м пополнили Эшли Барти и Бьянка Андрееску, а в 2020-м — София Кенин и Ига Швентек.

— Мы видим, что шансы есть у всех, главное — проявить себя в нужное время в нужном месте, — сказала «Известиям» олимпийская чемпионка Елена Веснина. — В числе фаворитов назову Серену Уильямс, Наоми Осаку, Эшли Барти и Викторию Азаренко. Но нельзя списывать со счетов достаточно опытных теннисисток, у которых еще нет «Шлема» — Арину Соболенко, Элизу Мертенс. И София Кенин будет бороться за вторую победу подряд, в прошлом году она показала очень красивый теннис.

Ракетки на старте
Наоми Осака

Наоми Осака

Фото: REUTERS/Loren Elliott
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Россию в основной сетке представляют 12 теннисисток, и уже в первый день это число сократилось. Анастасия Павлюченкова, несмотря на хорошую историю выступлений в Австралии, ничего не смогла противопоставить третьей ракетке мира Осаке, ветеран Вера Звонарева уступила Елене Рыбакиной из Казахстана.

Но главные надежды российских болельщиков связаны с попавшими в посев Екатериной Александровой и Вероникой Кудерметовой. Обе они хорошо начали сезон — Александрова обыграла в Мельбурне Симону Халеп, а Кудерметова дошла до финала в Абу-Даби. И уже шагнула во второй раунд Australian Open, победив украинку Марту Костюк.

— Для начала года это очень хороший задел — он дает и уверенность в себе, и очки в рейтинг, — отметила Елена Веснина. — И Кудерметова молодец, что после тяжелого карантина прошла первый круг, ведь эти матчи на «Шлемах» всегда очень сложные. Нервы, напряжение, часто игра начинает складываться не так, как ты планировала. Я бы не списывала со счетов и ветерана Светлану Кузнецову, она опытный боец. Предсказывать что-либо в нынешних условиях сложно, но я предположу, что две наших девушки могут дойти до второй недели турнира.

В прошлом году лучшей из россиянок на Australian Open стала Анастасия Павлюченкова, которая дошла до четвертьфинала, уступив испанке Гарбинье Магурусе.

Ракетки на старте
Анастасия Павлюченкова

Анастасия Павлюченкова

Фото: ТАСС/EPA/DAVE HUNT

Открытый чемпион Австралии в одиночном разряде выигрывали такие российские теннисисты, как Евгений Кафельников (1999), Марат Сафин (2005) и Мария Шарапова (2008).

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