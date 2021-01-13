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Неравные скиллы: Кудерметова не смогла взять титул в Абу-Даби

В финале россиянка уступила теннисистке из Белоруссии, которая победила на третьем турнире подряд
Фото: Getty Images/Francois Nel
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Неравные скиллы: Кудерметова не смогла взять титул в Абу-Даби
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2021-01-13 15:29:46
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Веронике Кудерметовой не удалось выиграть крупнейший титул в карьере — она взяла всего четыре гейма в финальном противостоянии с Ариной Соболенко. Турнир в Абу-Даби стал уже третьим подряд, который покорился представительнице Белоруссии. В понедельник Соболенко поднимется с 10-й на 7-ю строчку рейтинга WTA. Это ее новый рекорд (в феврале 2019-го она была 9-й). Россиянка благодаря отменной игре в столице ОАЭ также заметно улучшит свои позиции в рейтинге, переместившись с 46-го на 36-е место.

Лучшая форма Соболенко

Перед финалом Вероника Кудерметова уверяла, что не будет испытывать давления и постарается сыграть в свое удовольствие. От Соболенко же все ждали только победы. До Абу-Даби она выиграла два турнира подряд, уверенно закрепилась в топ-10, а на турнире в ОАЭ не оставляла шансов своим соперницам. Пожалуй, только Елене Рыбакиной удалось оказать достойное сопротивление Арине (6:4, 4:6, 6:3).

Кудерметова тоже уверенно двигалась по турнирной сетке, но в ее графике оказалось больше энергозатратных матчей. Чего стоят только победа над пятой ракеткой мира Элиной Свитолиной, одержанная на решающем тай-брейке (5:7, 6:3, 7:6), и тяжелейший полуфинал с Мартой Костюк (7:6, 6:4). В обоих матчах наша теннисистка показала очень прокаченную подачу, отличный контроль задней линии, стабильный форхенд.

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Вероника Кудерметова во время финального матча теннисного турнира в Абу-Даби

Вероника Кудерметова во время финального матча теннисного турнира в Абу-Даби

Фото: Getty Images/Francois Nel

Ложкой дегтя стала, пожалуй, только нервозность, с которой Кудерметова заканчивала матчи с украинками. Со Свитолиной упустила подачу на матч в третьем сете и делала невынужденные ошибки на тай-брейке с Костюк. Правда, даже это не смущало перед игрой с Соболенко. Многие эксперты предсказывали, что Вероника может преподнести еще одну сенсацию.

Не вышло. Финал с самого начала проходил под диктовку Соболенко. То ли россиянка оставила слишком много сил во время подъема по турнирной сетке в первом же турнире после отпуска, то ли Арина в данный момент слишком сильна. Но борьбы как таковой в первом сете мы не увидели. Белоруска с первых геймов оказывала на соперницу серьезное давление. Ее пушечные подачи и скоростные комбинации поставили в тупик Кудерметову уже к пятому гейму. После этого россиянка не могла набрать очки шесть геймов подряд. Надежда забрезжила перед Вероникой только в начале второго сета, когда наша теннисистка впервые в матче взяла подачу соперницы — в основном за счет рискованного тенниса Арины.

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Арина Соболенко во время финального матча теннисного турнира в Абу-Даби

Арина Соболенко во время финального матча теннисного турнира в Абу-Даби

Фото: Getty Images/Francois Nel

Но белорусская спортсменка быстро вернула себе преимущество, сделала обратный брейк и уверенно довела дело до победы. Матч продолжался всего 66 минут. На счету Кудерметовой четыре эйса при двух двойных ошибках, у Соболенко — пять подач навылет, две двойные ошибки и лучшее соотношение реализованных брейкпойнтов — 6/12 против 2/6 у россиянки.

— Считаю, что выход в финал — уже большой успех для Кудерметовой, — отметил «Известиям» заслуженный тренер России Виктор Янчук. — Если кто-то забыл, за плечами у Соболенко огромный опыт, множество побед на турнирах WTA. Так что результат закономерен. Другое дело, если бы Вероника взяла себя в руки во втором сете, то, возможно, могла бы выступить лучше. Где-то она перегорела. Но расстраиваться не стоит. Повторюсь, что выход в финал турнира категории WTA 500, победа над Свитолиной — дорогого стоит. Это поможет ей в будущем быть увереннее в себе на других соревнованиях, в том числе и на Australian Open.

Равнение на Хабиба

Для Соболенко эта победа стала 15-й подряд (самая длинная серия в карьере), а также третьим титулом кряду (всего девятый в карьере). В концовке прошлого сезона она выигрывала турниры в Остраве и Линце. Теперь Арина поднимется на 7-е место в рейтинге и будет одной из фавориток Australian Open.

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Вероника Кудерметова во время финального матча теннисного турнира в Абу-Даби 

Вероника Кудерметова во время финального матча теннисного турнира в Абу-Даби

Фото: Getty Images/Francois Nel

— Самое важное для меня на этом турнире, что во всех матчах я боролась до конца, — сказала после финала Соболенко. — Могла не чувствовать подачу, в ряде матчей не чувствовала удар справа или слева, но продолжала гнуть свою линию, находить возможности для победы. Этим я действительно очень горжусь. Счастлива начать год с выигранного титула. Надеюсь, моя победная серия будет продолжаться.

Кудерметова поднимется на 36-е место и станет второй ракеткой России. Выше только Екатерина Александрова, которая замыкает топ-30. Перед финальной игрой в Абу-Даби Вероника рассказала, что в теннисе ее кумиром была Мария Шарапова. А если говорить о героях вне корта, то уроженка Казани назвала чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова: спортсменке нравится характер бойца MMA. Сама Вероника тоже умеет проявлять силу воли, не зря она имеет положительный баланс побед и поражений с игроками топ-10 (5:4).

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Вероника Кудерметова и Арина Соболенко во время церемонии награждения после финального матча теннисного турнира в Абу-Даби

Вероника Кудерметова и Арина Соболенко во время церемонии награждения после финального матча теннисного турнира в Абу-Даби

Фото: Getty Images/Francois Nel

— Понятно, что Веронике еще есть куда расти, но я верю, что у нее большое будущее, — рассказал «Известиям» заслуженный тренер России Владимир Камельзон. — Если она не снизит требований к себе, продолжит играть стабильно на задней линии, то вполне может быть в топ-20 уже в ближайшее время.

Еще одна важная новость для российского тенниса тоже пришла из ОАЭ. В Дубае сразу две российские теннисистки прошли квалификацию на Australian Open и теперь сыграют в основной сетке. Валерия Савиных переиграла бельгийку Исалин Бонавентюре (6:4, 7:5), а Людмила Самсонова прошла украинку Лесю Цуренко (7:6, 6:2). Увы, но выиграть решающие матчи не удалось Маргарите Гаспарян и Камилле Рахимовой.

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