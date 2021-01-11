Карьерный мост: как Кудерметова обыграла пятую ракетку мира

Российская теннисистка Вероника Кудерметова сенсационно вышла в полуфинал престижного турнира WTA в Абу-Даби. В напряженном поединке 1/4 финала уроженка Казани в трех сетах переиграла пятую ракетку мира Элину Свитолину. Это была уже пятая победа (из 8 игр) 23-летней спортсменки над игроками топ-10. За выход в свой первый финал в одиночном разряде она поспорит с другой украинкой — 18-летней Мартой Костюк.

Карьерный мост Фото: Global Look Press/Dppi/Rob Prange

Первый женский турнир года в Абу-Даби не обошелся без отказов звездных спортсменок, отложивших выход из отпуска, и без положительных тестов на COVID-19, но все же собрал достаточно серьезный состав. В условиях, когда традиционные втягивающие турниры в Австралии и Новой Зеландии отменены из-за карантина, играть девушкам практически негде. Поэтому почти весь цвет боеспособного женского тенниса на прошлой неделе собрался в Абу-Даби на турнир WTA-500 с призовым фондом в 565 тыс. долларов. В основную сетку заявились аж 64 участницы — больше бывает только на турнирах «Большого шлема».

Прорыв Гасановой

В первом круге стартовали семь россиянок, причем четверо из них добрались до 1/8 финала. Настоящим открытием стала игра 21-летней Анастасии Гасановой. Девушка из Саратова до приезда в Абу-Даби была всего лишь 292 ракеткой мира. Она впервые в карьере пробилась в основную сетку турнира WTA и сходу навела там шороху, победив бывшую первую ракетку мира Каролину Плишкову из Чехии. К сожалению, подвиги Гасановой закончились на подступах к четвертьфиналу — она уступила испанке Соррибес Тормо. На этой же стадии зачехлили ракетки Дарья Касаткина и Екатерина Александрова.

Карьерный мост Фото: Global Look Press/Rob Prange

Александрова, которая остается первой ракеткой России, сыграла в ОАЭ эпичный матч против первой ракетки Украины Элины Свитолиной. Украинка выиграл первый сет, а вторую партию на тай-брейке взяла россиянка. В решающей партии Александрова вела в счете 5:3 и без проблем должна была доводить поединок до победы. Но именно в этот момент Екатерина дрогнула, а Элина дотерпела до тай-брейка, где дожала соперницу. Впрочем, уже в следующем матче Свитолину ждала еще одна россиянка — Вероника Кудерметова, которая оказалась единственной представительницей нашей страны в Топ-8.

Кудерметова против топов

Очевидно, что звездная украинка пока далека от лучшей формы, но характера ей не занимать. Новый поединок Свитолины чуть не пошел по тому же сценарию, что предыдущий. Элина снова выиграла первый сет, потом уступила во втором, уступала с брейком в третьем, но нашла силы вернуться в игру. Вот только Кудерметова оказалась более крепким орешком, чем Александрова. Снова был тай-брейк в решающей партии, только на сей раз он остался за представительницей России. Всего матч продлился 2 часа 37 минут. Кудерметова сделала 11 эйсов при одной двойной ошибке, на счету Свитолиной четыре подачи навылет и четыре двойные ошибки.

— Это был действительно тяжелый матч, — сказала журналистам после победы Вероника Кудерметова. — Думаю, что мы обе сыграли очень хорошо. Я старалась оставаться сосредоточенной до конца. В первом сете я тоже действовала неплохо, но у меня было немного шансов. Элина сыграла невероятно. У нее были мощные подачи. Во втором и третьем сете я пыталась бороться, старалась концентрироваться на каждом мяче и постепенно двигалась к победе. Рада выходу в полуфинал.

Оформив победу, Вероника прошла в крупнейший полуфинал в карьере, где во вторник сыграет еще с одной украинкой — Мартой Костюк. Такой вот неожиданный российско-украинский марафон получается в Абу-Даби.

— Кудерметова у нас идет по восходящей, она постоянно улучшает свою игру и способна быть высоко в рейтинге, — прокомментировал «Известиям» успех Вероники президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. — Мы ждем от нее прогресса. Думаю, у нее большие шансы участвовать в Олимпийских играх-2021. А переломить ход матча со Свитолиной удалось, потому что у молодых нервы гуляют. Вероника начала играть на больших скоростях.

Вторую полуфинальную пару составили гречанка Мария Сакари и Арина Соболенко из Белоруссии. Ранее Сакари выбила из борьбы первую ракетку турнира американку русского происхождения Софью Кенин. В оставшемся в строю квартете предпочтительнее всего выглядят шансы Соболенко, хотя все девушки выступают после отпуска и тренировочных нагрузок, так что возможны любые неожиданности. И Кудерметова вполне может замахнуться на первый в своей карьере титул, который перед вылетом в Австралию ей совсем не помешает.

Карьерный мост Фото: Global Look Press/Rob Prange

Параллельно с турниром в Абу-Даби по соседству — в Дубае — проходит женская квалификация Открытого чемпионата Австралии. Впервые турнир «Большого шлема» организовал отбор в основную сетку на другом континенте. Теннисистки дружно жалуются на не самые благоприятные условия «пузыря», накладки с тестированием и многие другие недостатки. Но в нынешних условиях альтернативой может быть только отмена Australian Open. Власти австралийского штата Виктория и так с огромным скрипом разрешили приезд иностранных игроков и тренеров. Увы, сейчас очень неподходящий момент для того, чтобы капризничать.

Кудерметова в пятый раз вышла в полуфинал турнира WTA, но впервые сделала это на уровне WTA 500.

Турнир в Абу-Даби завершится 13 января.