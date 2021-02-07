Открыть Австралию: как Медведев и Рублев покорили Мельбурн

Сборная России одолела Италию в финале теннисного Кубка ATP и выиграла первый командный турнир с 2008 года. Лидеры команды — Даниил Медведев и Андрей Рублев — показали отличный теннис в Мельбурне, выиграв по четыре матча. И если Рублеву противостояли спортсмены, уступающие ему в классе, то Медведев обыграл сразу трех представителей топ-10: Диего Шварцмана, Александра Зверева и Маттео Берретини. Всего же суперсерия Даниила длится уже десять побед подряд над топ-10. До него такого достижения добивались всего 12 человек в истории. По мнению экспертов, этот успех позволит российским ребятам в хорошем настроении подойти к первому в этом сезоне турниру «Большого шлема».

Путь Рублева

В прошлом году наша команда дошла до полуфинала, где уступила будущим чемпионам из Сербии. В 2021-м матч этих команд вновь мог состояться на стадии 1/2 финала, но сербы уступили немцам. Причем все решилось в парном матче, где Ян-Леннард Штруфф и Александр Зверев оказались сильнее Нова Джоковича и Николы Качича (7:6, 5:7, 10:7). Россия же не оставила никаких шансов своим соперникам на групповом этапе, с одинаковым счетом 2:1 победив сначала Аргентину, а затем Японию. Оба успеха были достигнуты по одному и тому же сценарию — Рублев и Медведев легко выигрывали в одиночных встречах, а парный матч уже ничего не решал.

Полуфинал с немцами сложился гораздо сложнее. Рублев проиграл первый сет Штруффу, позволив сопернику сделать брейк при счете 3:3. В начале второй партии встреча прервалась из-за сильно дождя. Перерыв пошел на пользу нашему теннисисту, а вот Ян-Леннард занервничал, стал играть гораздо аккуратнее и не смог ничего поделать с мощью восьмой ракетки мира.

Андрей предсказуемо вывел нашу сборную вперед, но Медведеву предстояло решить гораздо более сложную задачу. В очном противостоянии со Зверевым их баланс встреч был 4:4. Саша днем ранее лишил шансов на трофей первую ракетку мира Джоковича. В итоге болельщики ждали очень напряженного поединка и получили его. Первая партия осталась за Зверевым, вторая — за Медведевым, а в решающем сете развязка наступила при счете 5:5. Даниил с трудом взял свою подачу (уступая 0:30), а в следующем гейме с пятого матчбола все-таки закончил встречу.

В решающем матче с Италией все ждали похожего противостояния. По ходу турнира Маттео Берреттини и Фабио Фоньини оставили за бортом сборные Австрии (во главе с третьей ракеткой мира Домиником Тимом), Францию (с Гаэлем Монфисом) и Испанию с Роберто Баутиста Агутом и Пабло Карреньо Буста. Но на финал у итальянцев, похоже, совсем не осталось сил.

Рублев после сложного матча со Штруффом вернулся к привычной игре — действовал мощно, агрессивно с минимумом недочетов. В итоге — победа над многоопытным Фоньини со счетом 6:1, 6:2. На этот успех наш теннисист затратил всего 61 минуту. Хотя история личных встреч была далеко не в пользу Рублева.

— Я играл хорошо всю неделю, с первого матча, — сказал после игры Андрей Рублев. — Выходил на корт с мыслью, что должен сражаться за каждый мяч. До этого проиграл Фабио пять из шести матчей, это было очень больно. Вне зависимости от счета, он всегда знает, как зацепиться за шанс и вернуться. Так что я старался не обращать внимания на счет. И доволен тем, как сыграл. Стремлюсь работать на полную каждый день, понемногу прибавлять. За день не добиться прогресса, нужны годы. Таков мой путь.

Медведев снова провел напряженный матч, но при этом действовал намного лучше и преодолел сопротивление непобедимого до этой игры на турнире Берреттини. Россиянин превзошел итальянца в надежности, умении закрыть сильные стороны соперника и поймать чужие ошибки. Первый сет Даниил выиграл на своей подаче всухую с двумя эйсами. Во втором многое стало ясно после того, как он опять сделал брейк в третьем гейме — на этот раз взял под ноль чужую подачу.

Даниил продлил серию побед до 14 матчей и в десятый раз подряд обыграл теннисиста топ-10. Даниил назвал это событие большим достижением, которое дает ему заряд уверенности и позволяет даже в случае неудач оставаться на высоком уровне. Вдобавок он изменил своей традиции не праздновать: послал мяч в командную ложу и показал публике «Род Лейвер Арены» жест в стиле футболиста «Баварии» Марио Гомеса.

Прицел на Australian Open

Наша сборная выиграла первый командный турнир за 13 лет — 2008-м девушки побеждали в Кубке Федерации. Мужская же команда последний раз брала трофей в 2006-м, когда в финале Кубка Дэвиса Николай Давыденко, Марат Сафин и Дмитрий Турсунов переиграли Аргентину с Давидом Налбандяном, Хуаном Игнасио Чела, Августином Кальяри и Хосе Акасусо. Капитаном команды тогда был многолетний президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

— От всей души поздравляю наших ребят с победой на Кубке ATP, — сказал «Известиям» Шамиль Тарпищев. — Это выдающийся результат, учитывая силу наших соперников. Ребята показали высочайший класс. Настает время, когда мы будем побеждать и на турнирах «Большого шлема». Любим, ценим, уважаем то, что делают Даниил и Андрей для России. Если говорить про финал, то он дался нам очень легко. Первый и второй номера нашей сборной выиграли в двух сетах, в принципе не было серьезных потрясений, чтобы можно было волноваться за результат.

Финалист Кубка Дэвиса-1995, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков считает, что главное в этой победе — хорошая форма россиян перед стартом Australian Open.

— Рублев и Медведев — красавцы, — заметил «Известиям» Андрей Чесноков. — Провели очень сильные матчи в Мельбурне, показали характер, свою чемпионскую мощь. Но самое главное, они получили уверенность перед Australian Open. Этот турнир для них гораздо важнее. Кубок ATP был скорее хорошей разминкой. Очень хочется, чтобы они продолжили также действовать и на «Большом шлеме». Хотя сетка у них довольного сложная.

Медведев и Рублев стартуют на Australian Open 9 февраля. Даниила ждет встреча с канадцем Вашеком Поспишилом (61-я ракетка мира), а Андрея с Янником Ганфманном (101-я ракетка мира). Россияне могут встретиться друг с другом в четвертьфинале.