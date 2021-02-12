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Australian Open проведут без зрителей из-за карантина в штате Виктория

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Глава правительства австралийского штата Виктория Дэниел Эндрюс объявил в пятницу, 12 февраля, о введении на период с 13 по 18 февраля жесткого карантина из-за вспышки COVID-19 в Мельбурне. При этом Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open) прерван не будет, сообщает телеканал ABC News.

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Эндрюс подчеркнул, что коронавирус очень заразен и важно прервать цепочку его распространения.

«Если мы будем ждать, пока подтвердятся данные о третье волне, будет слишком поздно, мы столкнемся с перспективой оставаться в карантине до вакцинации, а это месяцы», — объяснил он введение карантина.

Согласно предписаниям, все жители штата должны оставаться дома. Выходить на улицу можно лишь по четырем причинам: покупка товаров первой необходимости, посещение врача, занятия спортом на воздухе, а также работа или учеба, если нет возможности делать это удаленно. Отходить от дома разрешено только на 5 км. Маски необходимо носить как на улице, так и в помещении. На всей территории штата запрещены все массовые мероприятия.

Однако, как сообщает AFP в своем Twitter, Australian Open, который проходит в Мельбурне, приостановлен не будет, матчи проведут без зрителей. Теннисисты сразятся в биобезопасном «пузыре», добавляет агентство.

По последним данным портала Worldometer, в Австралии зафиксировано более 28,8 тыс. случаев COVID-19, скончались 909 человек, поправились 26 111 пациентов.

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