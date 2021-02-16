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«Газпром» заявил о снижении запасов газа в ПХГ Франции ниже 30%
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«Газпром» заявил о снижении запасов газа в ПХГ Франции ниже 30%

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Запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) Франции сократились ниже уровня в 30%. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщила пресс-служба «Газпрома» в Telegram-канале.

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«Спрос на природный газ в странах Европы на фоне холодной, морозной зимы продолжает расти, а заполненность европейских подземных хранилищ — сокращаться. По данным Gas Infrastructure Europe, запасы газа в ПХГ Франции упали ниже 30%», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, за полтора месяца с начала текущего года поставки российского газа во Францию выросли на 43,7%.

«Закупку у «Газпрома» увеличили, в частности, такие крупные потребители российского газа, как Германия (на 35,5%), Турция (на 30,5%), Италия (на 112,7%), Франция (на 43,7%), Польша (на 63,7%) и Нидерланды (на 8,4%)», — рассказали в компании в понедельник, 15 февраля.

Ранее, 12 февраля, в «Газпроме» заявили, что Германия за первые 10 дней февраля увеличила закупку российского газа на 47,8% к показателям прошлого года. По данным на 10 февраля, заполненность немецких ПХГ снизилась до уровня 37%.

9 февраля «Газпром» оценил ситуацию с обеспечением газом Калининградской области. Сообщалось, что потребности области в газе в полной мере покрываются за счет калининградского ПХГ.

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