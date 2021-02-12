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Германия в феврале увеличила закупку российского газа на 47,8%

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Германия за первые 10 дней февраля увеличила закупку российского газа на 47,8% к показателям прошлого года. Об этом сообщила в пятницу, 12 февраля, пресс-служба «Газпрома» в Telegram-канале.

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«Германия — крупнейший потребитель газа «Газпрома» — за 10 дней февраля увеличила закупку российского газа на 47,8% по сравнению с прошлым годом», — следует из сообщения.

В пресс-службе отметили, что по данным компании Gas Infrastructure Europe, заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) в Германии уже опустилась до уровня 37% по состоянию на 10 февраля.

Накануне, 11 февраля, заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских назвал реальной задачей планы «Газпрома» ввести «Северный поток – 2» в эксплуатацию в 2021 году. Он отметил, что значительная часть газопровода уже построена и ничего не мешает завершению строительства к этому сроку.

Ранее, 5 февраля, стало известно, что правительство ФРГ рассматривает идею использования «механизма отключения» для «Северного потока – 2», который предполагает приостановку эксплуатации газопровода, если поставки топлива через Украину сократятся.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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