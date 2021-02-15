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Рособрнадзор назвал сроки проведения всероссийских проверочных работ

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Всероссийские проверочные работы (ВПР) пройдут с 15 марта по 21 мая 2021 года, следует из приказа Рособрнадзора.

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В документе говорится, что ВПР у учеников с 4-го по 8-й класс состоятся с 15 марта по 21 мая в штатном режиме, у 10–11-х классов — с 1 по 26 марта в режиме апробации, передает ТАСС.

ВПР — это итоговые контрольные работы, которые проводятся в школах по завершении учебного года по отдельным предметам для оценки уровня знаний учеников.

Ранее, 13 февраля, глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в российских школах находится под контролем. Большинство российских школ вернулись к очной форме обучения с 18 января.

5 февраля Рособрнадзор представил проект расписания ЕГЭ на 2021 год. Основной период сдачи экзамена начнется 31 мая. В 2021 году ЕГЭ будут сдавать только те, кто планирует поступать в вузы, остальные — только русский язык и математику в своих школах.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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