В Рособрнадзоре представили проект расписания ЕГЭ на 2021 год

Основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется 31 мая со сдачи географии, литературы и химии. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора со ссылкой на обновленный проект расписания.

«Основной период ЕГЭ начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. На два дня разделено проведение ЕГЭ по русскому языку (3 и 4 июня), устной части ЕГЭ по иностранным языкам (21 и 22 июня) информатике и ИКТ (24 и 25 июня)», ― говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Экзамен по профильной математике состоится 7 июня, по истории и физике ― 11 июня, по обществознанию ― 15 июня, а 18 июня пройдет ЕГЭ по биологии, а также письменная часть по иностранному языку.

Отмечается, что на 28, 29 июня и 2 июля предусмотрены резервные дни для сдачи единого госэкзамена. Также подчеркивается, что дополнительный период для сдачи ЕГЭ назначен на 12–17 июля.

При этом для тех, кто не планирует поступать в высшие учебные заведения, будут проведены два экзамена: по русскому языку (25 мая) и математике (28 мая), а также в резервные дни ― 8 и 10 июня соответственно.

Ранее, 2 февраля, стало известно, что власти намерены внести изменения в ЕГЭ в 2021 году. Они будут касаться технологии онлайн-наблюдения и применение искусственного интеллекта для проверки тестов.

Министр просвещения России Сергей Кравцов 27 января сообщал, что в 2021 году ЕГЭ будут сдавать только те, кто планирует поступать в вузы. Он пояснял, что те выпускники, кто не планирует поступать, будут сдавать только русский язык и математику в своих школах.

Ранее, 25 января, президент России Владимир Путин отметил, что ЕГЭ часто справедливо критикуют, но при этом отметил, что у этой системы есть и плюсы, в том числе позволяющие большему числу абитуриентов из регионов поступать в ведущие вузы.

В конце октября 2020 года глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что в будущем возможно проведение ЕГЭ в дистанционном формате. Он отметил, что внедрение цифровых технологий в образовательный процесс, в том числе в процедуры итоговой аттестации, расширяет возможности обучения и стимулирует учащихся.