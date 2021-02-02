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Стали известны возможные изменения в процедуре ЕГЭ в 2021 году

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Власти намерены внести изменения в ЕГЭ в 2021 году. Они будут касаться технологии онлайн-наблюдения и применение искусственного интеллекта для проверки тестов. Об этом сообщил во вторник, 2 февраля, портал Daily Storm.

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По данным портала, Рособрнадзор намерен снизить число наблюдателей, которые лично присутствуют на экзамене, но увеличить видеоконтроль. Кроме того, ведомство планирует увеличить уровень искусственного интеллекта для проверки работ и привязать к геоданным устройства глушения радиосигнала.

Рособрнадзор полагает, что уменьшение количества наблюдателей поможет соблюдать санитарные меры в связи с пандемией COVID-19, пишет URA.RU.

В ведомстве отметили, что ученики часто используют на экзаменах небольшие видеокамеры и беспроводные наушники, с помощью которых могут связаться с человеком, который подскажет ответы. В аудиториях установлены блокаторы радиосигналов, чтобы пресечь попытки подобных инцидентов. Однако организаторы не всегда их включают, а иногда блокаторы могут работать некорректно.

В 2021 году наблюдатели смогут отслеживать работу локатора, его расположение, а также мощность сигнала устройства. Перемещение блокаторов также будет фиксироваться.

Нейросеть будет искать нарушения при помощи машинного зрения и проводить анализ почерка. После проверки теста работа будет передана учителям. В случае возникновения подозрений на нарушения, наблюдатели могут пересмотреть видеозапись экзамена, говорится в материале.

В конце октября 2020 года глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что в будущем возможно проведение ЕГЭ в дистанционном формате. Он отметил, что внедрение цифровых технологий в образовательный процесс, в том числе в процедуры итоговой аттестации, расширяет возможности обучения и стимулирует учащихся.

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