Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Врач спрогнозировал сроки снятия ограничений по коронавирусу в России
Общество
Путин предложил учредить институт наставничества для студентов-медиков
Мир
Парламентарии ПАСЕ не подтвердили полномочия делегации России
Общество
МЧС предупредило об опасности схода лавин в 18 регионах России
Авто
Названа стоимость внедорожника Lada Niva Travel
Общество
Врач указал на отсутствие противопоказаний к вакцинации от COVID-19 онкобольных
Общество
Путин заявил о возможности постепенно снимать меры по COVID-19 в России
Общество
Собянин заявил о спаде пандемии коронавируса в Москве
Общество
Путин исключил возможность перехода вузов на постоянный дистанционный формат

Путин назвал плюсы ЕГЭ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) часто справедливо критикуют, но у этой системы есть и плюсы, в том числе позволяющие большему числу абитуриентов из регионов поступать в ведущие вузы. Об этом в понедельник, 25 января, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами.

Сдачи не надо: родители призвали отменить ЕГЭ и ОГЭ в этом учебном году
Дистанционка усиливает неравенство между подготовкой школьников в центре и на периферии

«Система ЕГЭ <…> вызывает подчас очень справедливую критику со стороны тех, кто не приемлет такую форму выявления знаний и поступления в высшие учебные заведения», — сказал глава государства.

Он также отметил, что ЕГЭ модернизируется, применяется в том числе и смешанная система поступления в ряд вузов.

Как подчеркнул Путин, у ЕГЭ есть свои плюсы.

«Плюсы заключатся в том, что ребята, девушки с периферии в большем количестве стали поступать в ведущие вузы страны», — пояснил он.

14 января директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко в беседе с «Известиями» призвала учителей и родителей перестать нагнетать вокруг детей стрессовую обстановку из-за основного государственного экзамена (ОГЭ) и единого государственного экзамена (ЕГЭ).

В тот же день стало известно, что в Госдуме разрабатывают законопроект об отмене обязательного ОГЭ.

15 января глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что ЕГЭ базового уровня по математике в 2021 году проводиться не будет. Он отметил, что выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ надо будет сдавать государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике. Тем же, кто решил поступать, для получения аттестата достаточно сдать ЕГЭ по русскому языку и по тем предметам, которые будут необходимы для поступления.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021