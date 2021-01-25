Путин назвал плюсы ЕГЭ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) часто справедливо критикуют, но у этой системы есть и плюсы, в том числе позволяющие большему числу абитуриентов из регионов поступать в ведущие вузы. Об этом в понедельник, 25 января, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами.

«Система ЕГЭ <…> вызывает подчас очень справедливую критику со стороны тех, кто не приемлет такую форму выявления знаний и поступления в высшие учебные заведения», — сказал глава государства.

Он также отметил, что ЕГЭ модернизируется, применяется в том числе и смешанная система поступления в ряд вузов.

Как подчеркнул Путин, у ЕГЭ есть свои плюсы.

«Плюсы заключатся в том, что ребята, девушки с периферии в большем количестве стали поступать в ведущие вузы страны», — пояснил он.

14 января директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко в беседе с «Известиями» призвала учителей и родителей перестать нагнетать вокруг детей стрессовую обстановку из-за основного государственного экзамена (ОГЭ) и единого государственного экзамена (ЕГЭ).

В тот же день стало известно, что в Госдуме разрабатывают законопроект об отмене обязательного ОГЭ.

15 января глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что ЕГЭ базового уровня по математике в 2021 году проводиться не будет. Он отметил, что выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ надо будет сдавать государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике. Тем же, кто решил поступать, для получения аттестата достаточно сдать ЕГЭ по русскому языку и по тем предметам, которые будут необходимы для поступления.