Кравцов заявил об отмене ЕГЭ базового уровня по математике в 2021 году

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) базового уровня по математике в 2021 году проводиться не будет. Об этом в пятницу, 15 января, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

«Особо отмечу, что ЕГЭ по математике базового уровня в этом году проводиться не будет», — сказал он в ходе брифинга.

Помимо этого, по словам Кравцова, в 9-х классах аттестаты в текущем году будут выдаваться на основе результатов только двух обязательных предметов — русского языка и математики.

новость дополняется