В Минпросвещения рассказали о порядке проведения ЕГЭ в этом году
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2021 году будут сдавать только те, кто планирует поступать в вузы. Об этом в среду, 27 января, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире телеканала «Вместе-РФ».
«В этом году принято решение единый государственный экзамен пройдет для тех школьников, кто планирует поступать в высшие учебные заведения», ― сказал он.
По словам главы ведомства, те выпускники, кто не планирует поступать в вузы, будут сдавать лишь русский и математику в своих школах.
Ранее 15 января Кравцов рассказал, что ЕГЭ базового уровня по математике в 2021 году проводиться не будет.
25 декабря 2020 года стало известно, что досрочный период проведения единого государственного экзамена в 2021 году отменяется в связи с текущей эпидемиологической обстановкой. Кроме того, было отменено проведение досрочных экзаменов для выпускников девятых классов.
В конце ноября сообщалось, что Рособрнадзор не планирует отменять для девятиклассников сдачу основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2021 году, но предлагает сократить число сдаваемых предметов.
23 ноября Национальный родительский комитет направил письмо в Минпросвещения с предложением отменить в текущем учебном году обязательную сдачу обоих видов экзаменов. Как пояснили «Известиям» в организации, причиной для такого обращения стало частичное дистанционное обучение, действующее в ряде регионов России, которое отличается по качеству от очной формы обучения.