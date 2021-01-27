Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В МИД РФ оценили шансы на обмен с США осужденными гражданами
Мир
Названа дата проведения Байденом саммита мировых лидеров по климату
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о максимальном интервале между компонентами вакцины от COVID-19
Общество
В Минпросвещения рассказали о порядке проведения ЕГЭ в этом году
Политика
Президент будет назначать директора ФСО после консультаций с Совфедом
Мир
Консульство Венгрии в Закарпатье обратилось в полицию из-за письма с угрозами
Мир
На Украине возбудили уголовные дела против Порошенко и Байдена
Мир
В МИДе усомнились в возможности взаимодействия с ЕС из-за ситуации с Навальным
Политика
В Совбезе РФ прокомментировали продление ДСНВ

В Минпросвещения рассказали о порядке проведения ЕГЭ в этом году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2021 году будут сдавать только те, кто планирует поступать в вузы. Об этом в среду, 27 января, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире телеканала «Вместе-РФ».

Сдачи не надо: родители призвали отменить ЕГЭ и ОГЭ в этом учебном году
Дистанционка усиливает неравенство между подготовкой школьников в центре и на периферии

«В этом году принято решение единый государственный экзамен пройдет для тех школьников, кто планирует поступать в высшие учебные заведения», ― сказал он.

По словам главы ведомства, те выпускники, кто не планирует поступать в вузы, будут сдавать лишь русский и математику в своих школах.

Ранее 15 января Кравцов рассказал, что ЕГЭ базового уровня по математике в 2021 году проводиться не будет.

25 декабря 2020 года стало известно, что досрочный период проведения единого государственного экзамена в 2021 году отменяется в связи с текущей эпидемиологической обстановкой. Кроме того, было отменено проведение досрочных экзаменов для выпускников девятых классов.

В конце ноября сообщалось, что Рособрнадзор не планирует отменять для девятиклассников сдачу основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2021 году, но предлагает сократить число сдаваемых предметов.

23 ноября Национальный родительский комитет направил письмо в Минпросвещения с предложением отменить в текущем учебном году обязательную сдачу обоих видов экзаменов. Как пояснили «Известиям» в организации, причиной для такого обращения стало частичное дистанционное обучение, действующее в ряде регионов России, которое отличается по качеству от очной формы обучения.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021