Свои университеты: почему дети уходят из школы

В Челябинске всё большую популярность набирает формат семейного обучения на дому — таким образом в городе получают среднее образование уже 1200 детей. Всего несколько месяцев назад на подобную тенденцию указывали и в Перми. По российскому законодательству родители могут перевести своего ребенка на семейную форму обучения в любой момент. Однако, предупреждают специалисты в сфере образования, это решение не только избавляет от походов в школу, но и накладывает особую ответственность как на учащихся, так и на родителей. Подробности — в материале «Известий».

Добровольный дистант

В Челябинске самым популярным вариантом добровольного дистанта сегодня становится семейное обучение. По данным городского комитета по делам образования, еще два года назад в такой форме учились 486 челябинских школьников, в прошлом — 943, а в этом — уже 1200. В отличие от дистанционной или домашней форм обучения, при семе йно м обучении школа практически никак не участвует в жизни ученика, а вся ответственность за образование детей ложится на плечи родителей.

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— В Российской Федерации образование может быть получено либо в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, либо вне таких организаций (в форме семейного или самообразования). Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в школах , — сообщили в челябинском комитете по делам образования.

О росте востребованности такой формы обучения еще в сентябре сообщили и в департаменте образования администрации Перми. Так, в прошлом учебном году семейное образование было организовано для 504 детей, и, как заявили в мэрии города, за последние четыре года наблюдается рост числа таких учащихся.

«Особо учить нечего»

Так почему же некоторые родители предпочитают взять образование детей в собственные руки? Опытом такого обучения поделилась в разговоре с «Известиями» мать двоих детей Виктория Бурдовицына . По ее словам, изначально это решение было вызвано тем, что семья жила за городом и детей было просто неудобно возить в школу. Но потом оказалось, что у такого формата есть множество преимуществ.

— Первый класс мы решили поучиться дома — попробовали, и нам понравилось. Оказалось, что там особо учить нечего, потому что в наше время практически все дети к этому моменту уже умеют читать и писать. Кроме того, сейчас очень много информации доступно детям в интернете, что помогает узнавать им гораздо больше обычной школьной программы. После начальной школы мы как-то так втянулись и поняли, что нам очень нравится семейная форма образования. У учителей, какими бы замечательными они ни были, большое количество детей, немалая нагрузка и очень много бумажной работы, что просто не позволяет им уделять много времени каждому ученику.

Сам процесс перехода на семейное обучение также оказался несложным.

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— Мы сначала перешли на заочную форму, а потом документально перешли на чисто семейную форму обучения, — рассказывает Бурдовицына. — На самом деле всё просто: нужно подать уведомление в отдел образования, и в общем-то вс ё .

Бывают некоторые проблемы от незнания, в основном в маленьких поселках и городах, которые не понимают , что с этим делать. Бывают некоторые проблемы и в школах — там считают, что если вы переходите на семейное обучение, то вы должны написать, куда вы переходите, зачем и так далее. На самом деле это не так: вы должны только предоставить уведомление, написанное в свободной форме, и отдать его в школу .

На сегодняшний день в России любой родитель имеет право перевести ребенка на семейную форму образования, в каком бы классе он ни учился. В таком случае родители берут на себя ответственность за освоение ребенком образовательной программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Уровень знаний детей, обучающихся в такой форме, регулярно проверяется во время аттестаций по всем предметам учебного плана.

— Процесс аттестации также зависит от родителей. Можно проходить ее бесплатно в школе по месту жительства. Как правило, в начальной школе это легко, так как там всего один учитель. Сложности, в основном организационного характера, начинаются в средней школе, когда становится всё больше педагогов. Бывают сложности, связанные с предвзятостью со стороны преподавателей, которые считают, что дети не могут обучаться дома. Большинство же все-таки предпочитают дистанционную форму аттестации. В таком случае предметы сдаются через специальную платформу онлайн, на некоторых площадках тесты и вовсе сдаются под камерой , — рассказывает Виктория Бурдовицына.

Чем дальше, тем сложнее

Немалую роль в том, что за последний год часть родителей предпочли перевести своих детей на семейную форму обучения, сыграла и пандемия, отметил в разговоре с «Известиями» ведущий специалист семейного образования Игорь Чапковский.

— В основном недовольство таких родителей вызвали именно меры, которые предпринимались за последний год в сфере образования в связи с пандемией. Переход на дистанционное обучение привел к тому, что некоторые родители решили взять образование детей в свои руки, — говорит Чапковский.

Однако, принимая такое ответственное решение, стоит трезво осознавать и тот факт, что чем старше становится ребенок, тем сложнее становится и школьная программа.

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— Одно дело перейти на такое обучение в начальной школе — все родители умеют читать и писать. И совсем другое дело в девятом классе, когда надо готовиться к ОГЭ, — поясняет он. — Тут многое зависит от материальных ресурсов и самой семьи. Кроме того, я всегда предупреждаю родителей, что при переходе на самостоятельное обучение в семье обычно всегда 2–3 месяца уходит только на то, чтобы войти в это новое образовательное пространство.

Дома проще организовать процесс обучения, потому что родитель лучше учителя понимает потребности своего ребенка, но в то же время необходимо помнить, что семейное образование предполагает очень большую работу родителей над собой, также подчеркивает Виктория Бурдовицына. По ее словам, если ты сам не учишься и не развиваешься, не пытаешься организовать свой день, то научить этому детей практически невозможно.

Чаще всего, признает Чапковский, на таком обучении родителям всё же приходится прибегать к посторонней помощи.

— В начальной школе семьи чаще справляются сами, но по мере роста номера класса зачастую прибегают к помощи опытных людей, — говорит он. — Конечно, когда речь идет о подготовке к профильному предмету или ЕГЭ, которые определяют дальнейшее высшее образование ребенка, там прибегают к репетиторам и профессиональной подготовке . Но к этому, как правило, в таких случаях обращаются все семьи, вне зависимости от формы обучения.

Ценное качество

По мнению председателя Ассоциации молодых педагогов России, директора лицея № 369 Константина Тхостова, основным недостатком семейного обучения является отсутствие его финансирования, что может потенциально влиять на качество обучения детей.

— Главный недостаток, который на сегодняшний день обсуждается и экспертным сообществом, и родителями, состоит в том, что в законодательстве хоть и предусмотрена форма семейного обучения детей, но там абсолютно не прописан вопрос финансирования этого самого процесса , — отмечает он. — И, к сожалению, до тех пор, пока не будет урегулирован этот вопрос, говорить о качественном образовательном процессе не приходится.

Свои университеты Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

На сегодняшний день всего несколько субъектов выплачивают компенсации семьям, решившим обучать детей дома своими силами. В этот короткий список входят Тульская, Свердловская, Тамбовская области и Пермский край. Раньше в него входила и Омская область, но в сентябре 2019 года в регионе такие выплаты были отменены. Однако и там, где они есть, получить деньги могут далеко не все — например, в Тульской области компенсация зависит от дохода семьи и положена только в том случае, если он не выше прожиточного минимума.