Без лишних ГЭ: в Думе предлагают отказаться от основного госэкзамена

В Госдуме разрабатывают законопроект об отмене обязательного ОГЭ, рассказал «Известиям» зампредседателя комитета по образованию и науке Максим Зайцев. На время переходного периода его предлагают сдавать только тем школьникам, которые планируют после девятого класса поступать в средние специальные учебные заведения. В перспективе же депутатам видится полная отмена основного госэкзамена. Эксперты возражают, что, хотя ОГЭ и устарел, на данный момент в России нет другого унифицированного инструмента для оценки уровня подготовки выпускников.

Обучение или дрессировка?

О разработке законопроекта, инициирующего отмену ОГЭ, рассказал «Известиям» зампредседателя профильного комитета Максим Зайцев. Соответствующий документ будет вынесен на рассмотрение нижней палаты парламента в марте-апреле текущего года.

— На первом этапе можно оставить обязательный ОГЭ тем, кто планирует уйти из школы после девятого класса, чтобы они могли поступать в средние специальные учебные заведения на конкурсной основе. В перспективе же полная отмена ОГЭ, — пояснил Максим Зайцев.

Депутат отметил, что следующим шагом может стать отмена ЕГЭ. Оба экзамена, по его мнению, стандартизированы и оценивают не реальные знания, а навыки, полученные в результате подготовки.

Без лишних ГЭ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Национальном родительском комитете инициативу назвали конструктивной.

— ОГЭ и ЕГЭ дискредитировали себя за десять с лишним лет существования, — считает уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, глава Национального родительского комитета Ирина Волынец. — Мы уже пять лет боремся за отмену ОГЭ и ЕГЭ, так как подготовка к этим экзаменам и глубокие системные знания по предмету — это, увы, совершенно разные вещи. Более того, нам сообщили, что в этом году в Москве предлагают отменить сочинение в базовом ЕГЭ. Таким образом нарушается главный принцип ЕГЭ — равные условия для всех. А разные задания — это, конечно же, разные условия. Писать сочинение объективно труднее, чем выполнять другие задания по этому предмету.

ОГЭ и ЕГЭ, по мнению регионального омбудсмена, не подразумевают системные знания и глубокое понимание предмета, они направлены на «натаскивание».

— Основной госэкзамен должен идти по тому же пути, что и единый. Я имею в виду, что школьникам необходимо дать право выбора — сдавать стандартизированный экзамен или традиционный, — заявил «Известиям» первый зампредседателя комитета ГД по науке и образованию Олег Смолин.

Без лишних ГЭ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Однако стандартизация плохо сказывается на качестве образования, подчеркнул он. Готовясь к выпуску, учащиеся начинают заниматься только теми предметами, которые планируют сдавать. Кроме того, саму подготовку он назвал «скорее дрессировкой», нежели глубоким изучением дисциплины.

Единый инструмент

При государственной итоговой аттестации должны соблюдаться два условия, подчеркнул академик РАО, бывший глава Рособрнадзора Виктор Болотов.

— Во-первых, аттестат Сахалина должен быть эквивалентен аттестату, например, в Калининграде. Достичь этого можно, когда ребята, заканчивая школу, выполняют равные по сложности задания. Во-вторых, процедура сдачи тоже должна быть одинаковой , — объяснил он.

До появления ОГЭ ученики после окончания девятого класса сдавали экзамен в школе, отметил он. Тогда эквивалентность заданий обеспечивалась за счет унифицированного сборника, откуда учителя их и брали. А вот процедуры были разные — в итоге педагог мог помочь кому-то, проигнорировать или не заметить шпаргалку. В итоге пятерка из сильной школы могла по уровню знаний быть приравнена к тройке в слабой, а аттестаты не были показательными.

Без лишних ГЭ Фото: ТАСС/Антон Подгайко

— Отмена ОГЭ в условиях пандемии — форс-мажорная ситуация, не стоит распространять ее на привычные условия жизни, — сказал Виктор Болотов.

Депутат Максим Зайцев считает, что, если на данный момент нет альтернатив экзамену, их нужно разработать, опираясь на собственный опыт и зарубежные практики.

По его мнению, средние специальные учебные заведения в основном принимают студентов на основе собственных конкурсных программ. Ту же мысль в беседе с «Известиями» подчеркнула заслуженный профессор НИУ ВШЭ, эксперт в области образования Ирина Абанкина, заявив, что ОГЭ больше нужен тем, кто остается в стенах альма-матер, нежели абитуриентам колледжей.

В отмене ОГЭ есть и плюсы, и минусы, рассуждает Ирина Абанкина.

— С одной стороны, нужны общие критерии для оценки уровня знаний учащихся к 15 годам. Им очень важно увидеть свои индивидуальные достижения. Отмена ОГЭ приведет к потере ориентиров, — отметила она. — С другой, сам ОГЭ как инструмент устарел. Он заточен на освоение школьной программы, а в современном мире есть более показательные инструменты оценки — та же PISA, например (тест, оценивающий функциональную грамотность школьников в разных странах мира, а также их умение применять знания на практике, — «Известия»).

Без лишних ГЭ Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Формат ОГЭ за последние годы комфортно воспринимается участниками, понятен родителям, школьникам и педагогам, считают в Минпросвещения. Он позволяет качественно и объективно выявлять уровень знаний, и нет никаких предпосылок к его глобальному пересмотру.

В Рособрнадзоре «Известиям» также сообщили, что на сегодняшний день не видят необходимости в отмене ОГЭ и полагают, что при отмене основного госэкзамена показатели результатов обучения могут снизиться.

— Всё же экзамены показывают достижения школьников, полученные результаты влияют на аттестат об основном общем образовании, на формирование профильных классов. Экзамены — дополнительная мотивация для обучающихся. Более того, опыт их проведения показывает, что ОГЭ отражает реальные знания детей, его результаты объективны, — ответили в ведомстве на запрос «Известий».

В ведомстве также считают, что инициатива не будет поддержана ни профессиональным сообществом, ни самими учащимися.